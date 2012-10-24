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۳ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۲۸

الیویرا در نشست خبری:

سپاهان و سرخابی‌ها مدعیان اصلی قهرمانی هستند/ می‌خواهیم در جمع مدعیان بمانیم

سپاهان و سرخابی‌ها مدعیان اصلی قهرمانی هستند/ می‌خواهیم در جمع مدعیان بمانیم

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در مورد مدعیان این فصل لیگ برتر فوتبال کشور گفت: به نظر من تیم سپاهان در کنار تیم‌های سرخابی و البته تراکتورسازی از مدعیان اصلی قهرمانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: قبول کنید که لیگ ایران بسیار دشوار شده و واقعا بازی با تیم‌های مختلف در لیگ برتر بسیار دشوار است زیرا سطح تیم‌ها بالا رفته است.

وی ادامه داد: تراکتورسازی روز پنجشنبه با تیمی بازی می‌کند که از نظر فوتبالی واقعا سطح بالاست و سازماندهی و تشکیلات منسجمی را دارد و از باشگاه بزرگی بهره می‌برد و با وجود جدایی بازیکنان بسیار، همچنان در صدر جدول لیگ برتر فوتبال کشور حضور دارد.

سرمربی تراکتورسازی با بیان اینکه نمی‌خواهد پیش از این حرفی در مورد بازی بر زبان آورد، گفت: حرف خود را در زمین می‌زنم و دوست ندارم پیش از بازی در مورد آن حرف بزنم و مطمئنم در بازی فردا عملکرد خوبی از خود به نمایش می‌گذاریم.

وی ادامه داد: اگرچه من از شهر اصفهان خاطرات خوبی دارم اما از بازی در این شهر و مقابل تیم ذوب آهن در فصل جاری خاطرات خوبی ندارم زیرا ما در بازی برابر ذوب آهن مستحق شکست بودیم و ذوب آهن از ما برتر بود.

اولیویرا در مورد مدعیان قهرمانی مسابقات فصل جاری لیگ برتر اضافه کرد: تیم سپاهان که مدافع عنوان قهرمانی است به همراه پرسپولیس و استقلال از مدعیان خواهند بود ضمن اینکه تراکتورسازی نیز به دنبال این است تا خودش را در جمع مدعیان حفظ کند.

کد مطلب 1728189

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