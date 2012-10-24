زورخانه جیرفت به زودی افتتاح می شود/ اختصاص بودجه 250 میلیونی به ورزش کهنوج

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مس نوین کرمان در 3 دیدار خود بدون گل خورده و با به ثمر رساندن 10 گل زده، صدرنشین گروهش در مسابقات لیگ فوتبال کشور شد.

تیم فوتبال مس نوین از هفته سوم مسابقات فوتبال دسته سوم باشگاه‌های کشور موفق شد با نتیجه چهار بر صفر از سد تیم ایثار جیرفت عبور کند.

گل‌های تیم مس نوین را در این دیدار محسن نخعی، وحید باغگلی، وحید گیلی و مجتبی موسی‌پور به ثمر رساندند تا شاگردان حمید حسین‌خانی با کسب سومین پیروزی پیاپی خود جمع امتیازات خود را به عدد 9 برسانند.

نوینی‌ها در سه دیدار خود بدون گل خورده و به ثمر رساندن 10 گل زده آمار خیلی خوبی را از خود بر جای گذاشته‌اند.

این تیم در هفته چهارم مسابقات به مصاف تیم بیرجند، تیم چهار امتیازی و دوم این گروه می‌رود، این بازی نیز به میزبانی تیم بیرجند برگزار می‌شود.

مس نوین پیش از این تیم‌های شهرداری کنارک زاهدان، فجر کویر رفسنجان و ایثار جیرفت را شکست داده است.

جشنواره فرهنگی و ورزشی روستایی در روستای سعیدی برگزار شد

جشنواره فرهنگی و ورزشی روستایی در چهارمین روز از هفته ورزش و تربیت بدنی در روستای سعیدی و با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و رییس هیات ورزشهای سنتی و بازی های بومی و محلی برگزار می شود.

شرکت کنندگان از روستاهای کهنوج مدیم، معزآباد، گورچوئیه و سعیدی در رشته های دال پلان، طناب کشی، لی لی و دو و میدانی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

همچنین بیش از 500 نفر از مردم از این جشنواره فرهنگی و ورزشی استقبال کرده بودند.

در این آیین "فرهاد نژاد فصیحی" رییس هیات ورزشهای سنتی و بازی های بومی و محلی به شرکت کنندگان خیر مقدم گفت و اظهار داشت: هیات ورزشهای سنتی و بازی های بومی و محلی شهرستان کرمان 12 برنامه ویژه در هفته تربیت بدنی و ورزش دارد که تعدادی از انها را برگزار کرده است.

زورخانه جیرفت افتتاح می‌شود

افتتاح زورخانه جیرفت با حضور باستانی‌کاران و برگزاری جشن محوری عید غدیر در مسجد امام علی (ع) از مهم‌ترین مصوبات ستاد غدیر این شهرستان بود.

ابراهیم غنچه‌پور فرماندار جیرفت در جلسه ستاد غدیر این شهرستان اظهار داشت: عید غدیر به عنوان مظهر اقتدار و عزت مذهب تشیع است.



وی افزود: خداوند تکمیل شریعت همه انبیای الهی را در تقدیر امام علی (ع) و 11 فرزندش قرار داد و ما افتخار پیروی از آن شریعت پاک خداوند را داریم.



غنچه‌پور با بیان اینکه جشن روز عید غدیر باید به بهترین نحو برگزار شود، تصریح کرد: نهادهای شهرستان در آذین‌بندی ادارات نهایت همکاری را داشته باشند.



در این جلسه برگزاری جشن محوری عید غدیر در مسجد امام علی (ع) شهرستان جیرفت، مسابقه انشانویسی با موضوع غدیر در مدارس، نمایشگاه کتاب، شبی در محضر قرآن و گفتمان‌های دینی در دانشگاه‌های شهرستان جیرفت در این جلسه مصوب شد.



چاپ ویژه‌نامه‌ غدیر در نشریات محلی، عیادت از بیماران بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت و مرکز نگهداری معلولان بهزیستی سبزواران، نشست عاطفی با ایتام و اهدای هدیه با عنوان هدیه غدیر، افتتاح زورخانه شهرستان جیرفت با حضور باستانی‌کاران و آذین‌بندی شهر از دیگر مصوبات ستاد غدیر در راستای برگزاری هر چه باشکوه اعیاد دهه ولایت بود.



اختصاص 250 میلیون تومان اعتبار به ورزش کهنوج





رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کهنوج گفت:۲۵۰میلیون تومان از محل اعتبارات دو درصد نفت به ورزش کهنوج اختصاص یافته است.



مهدی حیدری اظهار داشت: از محل اعتبارات دو درصد نفت، اعتبارات جدیدی به ورزش کهنوج اختصاص یافته که 100 میلیون تومان آن برای تکمیل استخر شنا است.



وی افزود: 100 میلیون تومان نیز برای تکمیل سالن 2 هزار نفری، 50 میلیون تومان برای احداث سالن رزمی جدید، 20 میلیون تومان برای تجهیزات ورزشی و 15 میلیون تومان برای تعمیرات اماکن ورزشی در شهرستان کهنوج در نظر گرفته شده است.



حیدری در مورد احداث استادیوم جدید در این شهرستان تصریح کرد: اعتبارات آن از محل دور دوم سفر ریاست جمهور بوده که تا به امروز عملی نشده است و امیدواریم تا پایان این دولت این امر محقق شود.



وی ابراز داشت: فرماندار کهنوج به عنوان رئیس جلسه شورای ورزش این شهرستان باید از محل اعتبارات بند ب ورزشی یک درصد اداره‌های کل در جنوب تلاش کند تا یک درصد آن‌ها را جذب و در بحث ورزش جنوب هزینه شود.



حیدری عنوان کرد: از نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‌رود با توجه به پایین بودن سرانه ورزشی این شهرستان که رقم 40 سانتی‌متر مربع برای هر نفر را نشان می‌دهد و رقم پیش‌بینی شده کشور که یک متر و 20 سانتی‌متر است، تلاش کند در بحث زیرساخت‌ها حداقل به رقم یک متر نزدیک شویم.



وی در زمینه ساخت اماکن ورزشی جدید نیز اذعان داشت: در آینده یک زورخانه توسط خیران احداث می‌شود که امیدواریم هرچه زودتر راه‌اندازی شود.



حیدری خاطرنشان کرد: همچنین ساخت یک سالن ویژه هیئت‌های رزمی از محل دو درصد نفت در دستور کار قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر اعتبارات آن اختصاص داده شود.



قوی‌ترین مردان سیرجان مشخص شدند





رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان گفت: مهدی خدمتی، عباس بهرک، مرتضی مکی‌آبادی، حمید سرداری و میثم ساتوکی به عنوان قوی‌ترین مردان سیرجان مشخص شدند.



اصغر حدیدی در حاشیه برگزاری مسابقات قوی‌ترین مردان سیرجان اظهار داشت: این مسابقات با شرکت 30 نفر برگزار شد.



وی بیان کرد: مسابقات قوی‌ترین مردان سیرجان شامل بخش‌های مقدماتی کنده، چرخ عصاره، چمدان‌های 280 کیلوگرمی، گوی سنگین و پلکان قدرت بود.



حدیدی ابراز داشت: مهدی خدمتی، عباس بهرک، مرتضی مکی‌آبادی، حمید سرداری و میثم ساتوکی به ترتیب به مقام‌های اول تا پنجم مسابقات قوی‌ترین مردان سیرجان دست یافتند و به عنوان قوی‌ترین مردان سیرجان در این مسابقه شناخته شدند.



مسابقات قوی‌ترین مردان سیرجان امروز در محوطه شهربازی این شهر با حضور ورزشکاران و ورزش‌دوستان برگزار شد.