اوقاف سیستان و بلوچستان به 500مسجد کمک مالی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام منصور هاشمی اظهار داشت: تا شهریور ماه سالجاری از محل اعتبارات دولتی با اعتباری بالغ بر 35میلیارد ریال به 500 مسجد در سطح استان کمک مالی شده است.

وی گفت: هیئت امنای 259مسجد شهری و241مسجد روستایی برای انجام تعمیرات و توسعه فضای فرهنگی و رفاهی از اعتبارات اوقاف بهره مند شده اند.

وی با اشاره به توزیع یکنواخت و عادلانه اعتبارات بین مساجد تشیع و تسنن، افزود: شرط بهره مندی مساجد از کمک های مالی اوقاف، داشتن پرونده و سوابق اجرایی مناسب و پیگیر بودن هیئت امنا است.

وی گفت: مسجد آباد و فعال از زحمت و دلسوزی هیئت امنا و خادمین آن مسجد خبر می دهد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش اجتماعی و فرهنگی مساجد در جامعه و سوابق درخشان آن ها در دوران دفاع مقدس، بیان داشت: در شرایط فعلی با اتحاد مردم و همدلی با روحانیون و هیئت امنا مساجد می توان دژ مستحکمی در برابر هجمه و جنگ نرم فرهنگی دشمن ساخت.

وی گفت: اعتبارات دولتی و منابع داخلی سازمان اوقاف در مقابل درخواست های مردمی ناچیز است و نقش اصلی را در عمران و آبادی مساجد مردم و خیرین ایفا می کنند.

هاشمی افزود: با ساخت واحدهای تجاری برای مساجد توسط هیئت امنا شخصیت حقوقی مسجد کاملتر و مستقل تر می شود و می توان بخشی از نیازهای مساجد را از محل رقبات تامین کرد و با تعبیری می توان مساجد را هم در افزایش تولید ملی و حمایت از کار سهیم دانست.