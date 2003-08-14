۲۳ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۵۳

فرستاده ويژه سازمان ملل :

نيروهاي حافظ صلح افغانستان بايد افزايش پيدا كند

اخضر ابراهيمي فرستاده سازمان ملل در افغانستان خواستار افزايش نيروهاي حافظ صلح در افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، اخضر ابراهيمي ديروز در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل در نيويورك با اعلام اين مطلب افزود: براي برقراري امنيت و ثبات در افغانستان بايد تعداد نيروهاي حافظ صلح در اين كشور افزايش يابد.
وي همچنين با اشاره به نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمهوري در افغانستان تصريح كرد : شهرهاي مختلف افغانستان بايد بزودي و پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري شاهد برقراري رفاه ، آزادي و امنيت باشند.
ابراهيمي رشد اقتصادي و سياسي افغانستان را در گرو افزايش تعداد نيروهاي حافظ صلح دانست واظهار داشت: هنوز خطراتي اين كشور را تهديد مي كند و اين از وظايف جوامع بين المللي است كه در رفع آنها بكوشند. ناتو به تازگي فرماندهي حدود 5 هزار نيروي حافظ صلح در افغانستان را برعهده گرفته است.

