تفاهمنامه دانشگاه جندی شاپور و دفتر نمایندگی یونسکو مبادله شد

علی محمد آخوندعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان بین المللی یونسکو به عنوان بخشی از سازمان ملل در بعضی از کشورهای جهان دفاتر نمایندگی دارد و در ایران نیز دو نمایندگی فعال دارد یکی در پایتخت و دیگری در شهر پر جاذبه دزفول قرار دارد.

آخوندعلی افزود: وجود دفتر نمایندگی یونسکو در دزفول برای خوزستان یک افتخار بزرگ است زیرا شهرهای بزرگی همچون اصفهان و شیراز موفق به دریافت مجوز چنین دفتری نشده اند، دلیل آن هم وجود مرکزیت دزفول به عنوان مرکزیت ژنهای میراث فرهنگی، اجتماعی و طبیعی کشور است.

وی ادامه داد: دزفول به عنوان مرکزیت ثقل تمدن جهان یعنی، شوش، شوشتر، اندیمشک، جندی شاپور و چغامیش و شهرهای باستانی در خاک مدفون است معرفی شده از این رو دانشکده باستانشاسی، معماری و مردمت را در شرف تاسیس داریم تا بدین سبب بتوان هر آنچه را در اختیار داریم حفظ و مابقی را از دل خاک خارج سازیم و تلاش می کنیم تا موزه ای بزرگ و بین المللی برای حفظ و نمایش این اشیا در دزفول تاسیس شود.



آخوند علی تصریح کرد: دانشگاه جندی شاپور بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه کلاسیک دنیا است که بازگشت به دوره شکوفایی آن می تواند کل منطقه را از این حیث متحول سازد و ما برآنیم با کمک تمامی ظرفیتها جندی شاپور کهن را احیا نمائیم.



وی عنوان کرد بیش از ۱۲۰ سال پیش «مادام دیالافو» یک زن باستانشان فرانسوی با کاوش در شوش با کمترین امکانات، قدیمی ترین پایتخت امپراطوری دنیای کهن را به جهانیان معرفی کرد ولی اکنون ما با همه پیشرفتهای بدست آورده در علم نتوانستیم راه او را ادامه بدهیم.



رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور گفت: وقتی وارد قسمت ایران در موزه لوور فرانسه می شوید از قبل وجود اشیای موجود در این قسمت، انسان به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود افتخار می کند ولی اکنون ما با وجود حضور در مرکز این تمدن هیچ کاری انجام نداده ایم.



وی تصریح کرد: ما با کمک تمامی مردم و مسئولین از دفتر یونسکو در دزفول کمال حمایت را انجام داده و در دانشگاه نیز دفتری را برای همکاری و تبادل افکار و دانش با دفتر یونسکو تاسیس خواهیم کرد تا بستر سازی مناسبی برای ثبت و نگهداری و حمایت از تمامی آثار فرهنگی، طبیعی و تمدن منطقه تحت پوشش این دفتر صورت پذیرد.



آخوند علی در نهایت هدف کلی موضوع را خودباروی نسل جوان در تقابل با دنیای مدرن و پوشالی و غیر متمدن عنوان کرد و افزود: معرفی میراث فرهنگی و معنوی هزاران ساله کشور بزرگترین پشتوانه جوانان خواهد بود و این سرمایه ها و ارزشهای واقعی یک ملت خواد بود.



وی تصریح کرد: بر همین استس تفاهم نامه ای در شش بند برای همکاریهای بیشتر و گسترده تر بین دانشگاه جندی شاپور دزفول و پایگاه مشترک تدوین پرونده ثبت جهانی دزفول و دفتر نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو ایران- دزفول به امضا رسید.