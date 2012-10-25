ادامه ماجراهای جاسبی و دانشگاه آزاد/ یک شوک دیگر برای بورسیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، 7 خبری که در ادامه می آید از جمله مهمترین اخبار آموزش عالی در هفته ای که گذشت، به شمار می آیند.

حادثه اردوی راهیان نور برای دانشجویان

اوائل هفته جاری برخی دانشجویان دختر دانشگاه ملایر در اردوی راهیان نور دچار سانحه شدند.

در این حادثه، اکثر دانشجویان جان سالم به در بردند اما عده کمی از آنان به گفته رئیس این دانشگاه دچار آسیب دیدگیهای جزئی شدند.

نظر عجیب رئیس یک دانشگاه درباره هوای سرد

حدود هشت هزار دانشجوی دانشگاه ارومیه در هفته ای که گذشت منتظر بودند تا رئیس دانشگاه دستور دهد سیستم گرمایشی خوابگاه فعال شود.

دلیل حسن صدقی گمجی رئیس این دانشگاه برای روشن نشدن سیستم گرمایشی این بود که دانشجویان هنوز با لباس تابستانه در خوابگاه رفت و آمد می کنند!

انتقاد از تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

یکی از جالبترین حاشیه های دانشگاه، انتقاد دانشگاههای غیرانتفاعی به تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه آزاد بود. غیرانتفاعیها معتقدند تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در مقطع یاد شده نباید به صورت جداگانه و بدون اعلام مهلت ثبت نام صورت گیرد.

آنها تاکید کردند که این اقدام موجب شده تمام صندلیها در دانشگاه آزاد پر شود اما ظرفیتهای غیردولتیها خالی بماند.

ادامه حاشیه های حذف کنکور 93

آخرین اقدامات برای روشن شدن تکلیف حذف کنکور در این هفته به آنجا رسید که سازمان سنجش بزرگترین متولی برگزاری آزمونهای ورود به دانشگاه دست به کار شد و سه پیشنهاد برای پذیرش دانشجو در سال وعده داده شده برای حذف کنکور یعنی 93، ارائه کرد.

بر این اساس، برگزاری یک آزمون ساده و بررسی سوابق تحصیلی، پذیرش فقط از طریق سوابق تحصیلی و برگزاری آزمون سخت برای 5 درصد متقاضیان، 3 سناریویی بود که سازمان سنجش روی میز کمیسیون آموزشی مجلس برای طرح و احتمالاً تصویب قرار داد.

جاسبی: تفحص نکنید

عبدالله جاسبی رئیسی که 29 سال بر دانشگاه آزاد ریاست کرد هنوز هم بعد از 9 ماه جدایی از این دانشگاه با برخی نمایندگان مجلس در تماس است تا ماجرای تفحص را از زمان ریاستش بر این دانشگاه لغو کند.

یکی از امضا کنندگان هم در هفته جاری خبر داد که طرح تفحص از این دانشگاه در صحن علنی مجلس تا دو ماه آینده به تعویق افتاد.

یک شوک ارزی دیگر به بورس خارج

برخی حاشیه های مسائل ارزی در کشور تا آنجا قوت گرفت که وزارت علومیها دست به کار شده و در اقدامی جدید تا اطلاع ثانوی ثبت نام بورس دکتری خارج 92 را متوقف کردند.

مسلمی، معاون بورس وزارت علوم در این هفته اعلام کرد فعلاً نمی توان زمان مشخصی برای فعال کردن ثبت نام بورس سال آینده دکتری مشخص کرد.

حذف 3 هزار رشته محل

خبر خوش این هفته برای کنکوریها را باز هم رئیس سازمان سنجش داد و اعلام کرد که کنکور 3 هزار رشته محل کم تقاضا در دانشگاههای آزاد، ‌غیرانتفاعی و پیام نور سال آینده حذف می شود و ورود دانشجویان در این رشته ها براساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد.

به گفته خدایی، تأثیر سوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور نسبت به سال گذشته تغییر نکند و تا 25 درصد در گزینش نهایی آنها تاثیر مثبت داشته باشد.