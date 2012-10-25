سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در سنندج به پایان رسید

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مسابقات در رشته های ترتیل، قرائت و حفظ قرآن کریم و در دو رده سنی بزرگسال و شکوفه برگزار شد.

جهاندار امجدی بیان کرد: در رشته قرائت بزرگسال "حسین عبدالملکی"، "امیر یونسی" و "محسن مولوی" به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی افزود: در رشته ترتیل بزرگسال "پیمان احمدی"، "سامان صیدی" و "احسن میرزایی" موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند و در رشته حفظ 10 جزء بزگسال "سجاد قره باغی"، "یدالله مجیدی" و "عبدالوهاب اقاجانی" به رتبه اول تا سوم دست یافتند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سنندج ادامه داد: همچنین در رده سنی شکوفه در رشته قرائت "ارشاد زندی"، "طاها زندی" و "سهیل میرکی" به ترتیب اول تا سوم شدند.

امجدی گفت: در رشته ترتیل نیز "کردوان زارعی" و "محمد امین رحیمی" موفق به کسب مقام های اول و دوم شدند و در رشته حفظ پنج جزء "میلاد زند سلیمی" و "زانیار ساعدی" به رتبه های اول و دوم دست یافتند.

وی با اشاره به حضور گسترده بانوان در مسابقات قرآنی افزود: سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی در بخش خواهران نیز با اعلام نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سنندج اعلام کرد: این مسابقات در رشته های ترتیل، قرائت و حفظ قرآن کریم و در دو رده سنی بزرگسال و شکوفه برگزار شد و نفرات برگزیده نیز اعلام شدند.

امجدی عنوان کرد: در رده سنی شکوفه در رشته قرائت "رضوان الوندی" به مقام اول دست یافت و در رشته ترتیل "رینا درویشی"، "شکوه فلاح" و "شادی فلاح" موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

وی بیان کرد: همچنین در رشته حفظ پنج جزء "شکیلا فروتن"، "هستی مرادی" و "کیمیا فروتن" به رتبه اول تا سوم دست یافتند و در رشته حفظ یک جزء نیز "مائده سعیدی"، "مونیکا لطفی"، "اسرا رستمی" و "کیمیا فروتن" رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سنندج گفت: در رشته حفظ 2.5 جزء نیز "ثنا رحیمی"، "آنیتا صرافی مقدم" و "روژان محمدی" به رتبه اول تا سوم دست یافتند.