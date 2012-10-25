سلسله نشست های دانشجویی در کردستان برگزار می‌ شود

مجید آوج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری این نشست ها در راستای جشنواره ملی بهار با هدف تبیین وجوه و ابعاد نظری و کارکردی پیام رهبری، تعمیق گرایش ‌ها و باورهای دینی و ملی قشر دانشگاهی و بسترسازی در راستای افزایش مشارکت آنها و ایجاد انگیزه و تلاشی مضاعف برای رسیدن به آرمان‌ های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌ شود.

وی افزود: این نشست ‌ها با همکاری معاونان فرهنگی دانشگاه‌ های استان و با موضوعات مختلف برای دانشجویان برگزار می شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان عنوان کرد: رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی هر سال همزمان با تبریک نوروزی پیام حکیمانه و مدبرانه خود را در قالب عنوان سال به منظور تعیین راهبردهای مهم کشور، فراروی مردم و فرهیختگان جامعه اسلامی قرار می دهند تا همگان هوشیارانه در پیشبرد آرمان های انقلاب، همسو و همدل گام بردارند.

آوج افزود: در این راستا امسال نیز مطابق با نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی ایشان جشنواره ملی بهار برگزار می‌ شود.

وی مدیریت سرمایه فکری و نقش آن در کارآفرینی، نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در اقتصاد و پیشبرد رشد، روش های نوین در تبلیغات کالاهای داخلی و تاثیر فرهنگ ‌سازی در تحقق تولید ملی و حمایت از کار، توجه به تولید ملی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم و آموزش سازمانی، فرهنگ ‌سازی و توسعه تولید ملی را موضوعات این نشست‌ ها نام برد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان یادآور شد: با توجه به دعوت مقام معظم رهبری از همه دست اندرکاران اقتصادی و آحاد ملت برای حرکت به سوی رونق تولید داخلی در سال جدید، جهاد دانشگاهی وظیفه خود دانست به عنوان یک نهاد انقلابی و یک پایگاه دانشجویی در دانشگاه های کشور با ایجاد فضایی سالم و نوآورانه با تحرک و مشارکت فکری دانشجویان که قشر فرهیخته جامعه و آینده سازان مملکت هستند، به منظور پیشبرد جامعه اسلامی به سمت علم و تحقیق اقدام به برگزاری ششمین جشنواره ملی بهار کند.