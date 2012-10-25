برگزاری نشست شورای حجاب و عفاف/ گرامی داشت روز تربیت بدنی و ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور اعضای شورا در سالن اجتماعات آموزش و پرورش کردستان برگزار شد، سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان از ارسال دستورالعمل حجاب و عفاف به واحد های اداری و آموزشی در سال تحصیلی جاری خبرداد و با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: سومین برنامه عملیاتی سند به موضوع حجاب و عفاف و نهادینه کردن آن در بین دانش آموزان و فرهنگیان اختصاص یافته است.

حجت الله نریمانی با اشاره به جایگاه حجاب و عفاف در دین مبین اسلام، از حجاب و عفاف به عنوان یک تکلیف دینی و شرعی نام برد و با بیان اینکه سه ضلع خانواده، محیط آموزشی و جامعه در راستای گسترش حجاب و عفاف نقش دارند بر ضرورت تعامل این نهادها برای تقویت و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تاکید کرد.

وی رویکرد شورای حجاب و عفاف استان در سال تحصیلی جاری را اجرای برنامه های فرهنگی و تقویت بعد نظارتی عنوان کرد و از اعضای شورا خواست طرح ها و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

همچنین در ادامه نشست شاهرخ شیرعلی رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش استان کردستان به تبیین و بررسی قوانین و مقررات حقوقی در حوزه کارکنان و حجاب و عفاف پرداخت.

عطاالله احمدی رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان نیز در این نشست نماز در خانواده و حجاب و عفاف را دو اولویت و برنامه کلاس های آموزش خانواده ذکر کرد و اظهار داشت: این دو برنامه محور فعالیت انجمن اولیاء و مربیان استان در مدارس است.

گفتنی است در ادامه نشست اعضای شورا به ارائه دیدگاه های خود پیرامون حجاب و عفاف و راه های توسعه و تقویت فرهنگ حجاب و عفاف پرداختند و مقرر شد جلسات شورا هر ماه یکبار برگزار شود.

روز تربیت بدنی و ورزش گرامی داشته شد

به مناسبت روز ورزش و تربیت بدنی مراسم بزرگداشتی با حضور مسئولین اداره کل آموزش و پرورش کردستان برگزار شد.

در این همایش که با حضور مدیر کل آموزش و پرورش کردستان، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل و جمعی از دبیران ورزش نواحی یک و دو سنندج و پیشکسوتان بازنشته در کانون شهید مطهری سنندج برگزار شد، خسرو ساکی با اشاره به نقش تاثیرگذار ورزش در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از دبیران ورزش خواست تا با احساس مسئولیت بیشتر در زمینه شغلی خود، با برگزاری همیشگی و دائم ورزش صبحگاهی در سطح مدارس مقدمات نهادینه کردن ورزش در میان خانواده ها را فراهم سازند.

مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به نقش حساس تر دبیران ورزش خواهر گفت: با توجه به ناهنجاری های قامتی در میان دختران و بیماری های جسمانی متنوع لازم است در سطح مدارس دختران، اهتمام ویژه ای برای توسعه ورزش همگانی میان این قشر صورت گیرد.

امید سهراب نژاد معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این همایش با اشاره به تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهمیت ورزش و تربیت بدنی در این سند بیان کرد: با توجه به اهمیت ویژه ورزش و تاکید وزیر آموزش و پرورش در راستای توسعه ورزش دانش آموزی و مدارس، آموزش رشته های ژیمناستیک، شنا، دو و میدانی و تنیس روی میز به دانش آموزان مقطع ابتدایی آغاز شده است.

همچنین فردین سهرابی رئیس اداره تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان در ادامه مراسم با اشاره به لزوم کاربردی کردن علم تربیت بدنی در فعالیت های ورزشی اظهار داشت: این اداره آمادگی دارد تا راه کارها و پیشنهادات موثر در توسعه ورزش دانش آموزی را پذیرا باشد.