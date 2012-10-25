توجه به ورزش مدارس مهمترین راهکار توسعه ورزش حرفه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از معلمان ورزش مدارس شهرستان نهاوند، اظهار داشت: کسب عناوین شایسته در رقابتهای مختلف در سطح کشور با تعامل متولیان ورزش و همدلی و همراهی محقق می شود.
وی گفت: معلمان تربیتبدنی باید به غیر از پرداختن به سلامتی جسم دانشآموزان تقویت روحی و پرورش معنویت را نیز مد نظر قرار میدهند.
وی اظهار داشت: تا زمانی که ورزشکار برای کسب کمالات انسانی خود که همانا سلامت جسم و روح است، تلاش نکند، موفق نیست.
جعفری افزود: معلمان و مسئولان تربیتبدنی آموزشگاهها علاوه بر انجام وظایف تعلیم و تربیت با جدیت به دنبال تهیه و تجهیز ادوات ورزشی برای تضمین سلامت جسم دانشآموزان هستند و این نشاندهنده افق روشن در آینده ورزش آموزشگاهها است.
وی گفت: در این راستا اولیای دانشآموزان نیز باید درس ورزش را جدی بگیرند و هرگز اجازه ندهند که درس ورزش فدای دروس دیگر شود.
وی گفت: هدف مربی ورزش و تربیت بدنی مدارس صرفا کارهای ورزشی نیست و در آموزش های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی معلم ورزش نقش مهم و اساسی دارد زیرا برای داشتن ذهنی متفکر و خلاق برای آموختن علم و دانش نیاز به جسم و روانی سالم و با نشاط است.
وی اظهار داشت: درس تربیت بدنی یک درس پرجاذبه برای دانش آموزان است وباید مربیان ودبیران ورزش ازاین فرصت استفاده کرده ودرتربیت نسل آینده نقش بیشتری را ایفا کنند.
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