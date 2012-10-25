پروژه های عمرانی همدان باید پیوست پدافند غیرعامل را دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد شامگاه چهارشنبه در جلسه پدافند غیر عامل استان همدان اظهار کرد: پدافند غیرعامل این اطمینان را می دهد که اگر اتفاقاتی همچون جنگ پیش آمد پروژه به بهره برداری رسیده را می توان با پروژه دیگر جایگزین و یا انتقال داد.

وی در رابطه با پروژه های عمرانی جدید و قدیم گفت: پروژه هایی که قبلا ساخته شدند و به بهره برداری رسید باید اقدامات پدافند غیرعامل در آنها با جایگزینی و یا ترمیم انجام شود و در صورت نیاز به اعتبار، میزان هزینه مورد نیاز تأمین می شود.

استاندار همدان ادامه داد: در بحث پروژه های جدید نیز باید قبل از اجرایی شدن مصوبه و پیوست پدافند غیرعامل را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در پدافند غیرعامل بحث مکان یابی پروژه ها و ایمنی آنها مورد توجه قرار می گیرد، افزود: دربسیاری از مکانها خدمات آب، برق و گاز در سطح استان وجود دارد که نقشه خطوط انتقال آنها وجود ندارد و نمی دانیم که مکان آنها کجاست بنابراین باید کار مطالعاتی برای شناسایی همه مراکز صورت گیرد.

وی تأکید کرد: نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی نیز باید حساسیت بحث پدافند غیرعامل را درک کنند و مسئولان ذیربط نظارت کاملی بر عملکرد و اقدامات آنها داشته باشند.

آزاد با اشاره به هفته پدافند غیرعامل عنوان کرد: در این هفته نباید تنها به نامگذاری بسنده شود بلکه باید برنامه ریزی و اطلاع رسانی مناسبی برای آگاهی بخشی به مردم نسبت به حساسیت پدافند غیرعامل صورت گیرد و دستگاه ها نیز کارهایی را انجام دهند که آینده کشور را تضمین کنند.