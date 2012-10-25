۴ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۵

استاندار همدان:

پروژه های عمرانی همدان باید پیوست پدافند غیرعامل را دریافت کنند

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: تمام پروژه های عمرانی استان همدان قبل از اجرایی شدن باید پیوست پدافند غیر عامل را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد شامگاه چهارشنبه در جلسه پدافند غیر عامل استان همدان اظهار کرد: پدافند غیرعامل این اطمینان را می دهد که اگر اتفاقاتی همچون جنگ پیش آمد پروژه به بهره برداری رسیده را می توان با پروژه دیگر جایگزین و یا انتقال داد.

وی در رابطه با پروژه های عمرانی جدید و قدیم گفت: پروژه هایی که قبلا ساخته شدند و به بهره برداری رسید باید اقدامات پدافند غیرعامل در آنها با جایگزینی و یا ترمیم انجام شود و در صورت نیاز به اعتبار، میزان هزینه مورد نیاز تأمین می شود.

استاندار همدان ادامه داد: در بحث پروژه های جدید نیز باید قبل از اجرایی شدن مصوبه و پیوست پدافند غیرعامل را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در پدافند غیرعامل بحث مکان یابی پروژه ها و ایمنی آنها مورد توجه قرار می گیرد، افزود: دربسیاری از مکانها خدمات آب، برق و گاز در سطح استان وجود دارد که نقشه خطوط انتقال آنها وجود ندارد و نمی دانیم که مکان آنها کجاست بنابراین باید کار مطالعاتی برای شناسایی همه مراکز صورت گیرد.

وی تأکید کرد: نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی نیز باید حساسیت بحث پدافند غیرعامل را درک کنند و مسئولان ذیربط نظارت کاملی بر عملکرد و اقدامات آنها داشته باشند.

آزاد با اشاره به هفته پدافند غیرعامل عنوان کرد: در این هفته نباید تنها به نامگذاری بسنده شود بلکه باید برنامه ریزی و اطلاع رسانی مناسبی برای آگاهی بخشی به مردم نسبت به حساسیت پدافند غیرعامل صورت گیرد و دستگاه ها نیز کارهایی را انجام دهند که آینده کشور را تضمین کنند.

