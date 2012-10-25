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۴ آبان ۱۳۹۱، ۹:۰۵

کریمی در گفتگو با مهر:

وقوع سیل در روستای" شورنگ درنگ" کوهرنگ تلفات جانی نداشته است

وقوع سیل در روستای" شورنگ درنگ" کوهرنگ تلفات جانی نداشته است

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار کوهرنگ گفت: وقوع سیل در روستای شورنگ درنگ منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ تلفات جانی نداشته است.

اسکندر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای هفته سامانه بارشی  شهرستان کوهرنگ را فرا گرفته بود و بارشها و رگبارهای فراوانی را در این شهرستان موجب شد.

وی گفت: بارش فراوان باران موجب ایجاد سیلاب در مناطق کوهستانی این شهرستان شد.

کریمی عنوان کرد: روستای شورنگ درنگ در مجاور رودخانه قرار دارد و طغیان رودخانه مجاور روستا موجب وقوع سیل در این روستا شد.

معاون فرماندارکوهرنگ بیان داشت: آخرین اطلاعات از وقوع این سیل بیانگر این است که این سیل تلفات جانی نداشته است و این سیل فقط خسارتهایی در اسباب و سایل روستائیان و تلف شدن دام آنها داشته است.

روستای" شورنگ درنگ" از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 1728230

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