وقوع سیل در روستای" شورنگ درنگ" کوهرنگ تلفات جانی نداشته است

اسکندر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای هفته سامانه بارشی شهرستان کوهرنگ را فرا گرفته بود و بارشها و رگبارهای فراوانی را در این شهرستان موجب شد.

وی گفت: بارش فراوان باران موجب ایجاد سیلاب در مناطق کوهستانی این شهرستان شد.

کریمی عنوان کرد: روستای شورنگ درنگ در مجاور رودخانه قرار دارد و طغیان رودخانه مجاور روستا موجب وقوع سیل در این روستا شد.

معاون فرماندارکوهرنگ بیان داشت: آخرین اطلاعات از وقوع این سیل بیانگر این است که این سیل تلفات جانی نداشته است و این سیل فقط خسارتهایی در اسباب و سایل روستائیان و تلف شدن دام آنها داشته است.

روستای" شورنگ درنگ" از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری است.