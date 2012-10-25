عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا

- در ادامه خشونتهای مسلحانه در آمریکا 5 نفر در ایالت کالیفرنیا در پی تیراندازی یک فرد ناشناس کشته و زخمی شدند.

خاورمیانه و شمال آفریقا

- دادگاهی در تونس یکی از رهبران سلفی این کشور را به اتهام تحریک مردم برای حمله به سفارت آمریکا به یک سال حبس محکوم کرد.

- جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا اعلام کرد: کمیته حکمیت از حق فلسطینیان برای تشکیل کشور در سازمان ملل حمایت می کند.

- محمد مرسی رئیس جمهور مصر شب گذشته در اظهاراتی تاکید کرد: تجاوز به ملت فلسطین هرگز قابل پذیرش نیست.

- در پی انتشار اسناد جدید درباره کمک تسلیحاتی آمریکا به مخالفان سوری، واشنگتن این گزارشها را تکذیب کرد.

- راشد الغنوشی رهبر حزب النهظه در واکنش به شایعات مطرح شده درباره کودتا نظامیان تاکید کرد: ارتش تونس در تحت اوامر دولت فعالیت می کند.

- الجزیره اعلام کرد: در پی حمله جنگنده های اسرائیل به عمق 1200 کیلومتری سودان و هدف قرار دادن کارخانه تسلیحاتی یرموک ابهامات زیادی درباره توانمندی سودان در حفظ امنیت پایگاههای نظامی و تمامیت ارضی اش مطرح شده است.

- امیر قطر و رئیس جمهور مصر شب گذشته در قاهره درباره مسائل منطقه گفتگو کردند.

- چامسکی در دانشگاه آمریکایی قاهره اعلام کرد: آمریکا و کشورهای غربی از دموکراسی در کشورهای عربی می ترسند. آنها دموکراسی را می خواهند که به نفع مصالحشان عمل کند.

اروپا

- پناهجویان خارجی در هلند در اعتراض به شرایط سخت معیشتی در خیابانها تجمع کردند.