دختر گنبدی خردسالترین حاجی ایران/ حس وصف نشدنی زیارت خانه خدا

به گزارش خبرنگار مهر، سارا بابایی سال گذشته به همراه برادر، پدر، مادر و پدربزرگش راهی سفر حج شد و نامش بعنوان خردسال ترین حاجیه خانم ایرانی در فهرست زائران خانه خدا در کشور ثبت و ضبط شده است.

سارا به هنگام تشرف به خانه خدا شش سال و بردارش امیررضا 11 ساله بودند و اکنون سارا در کلاس اول ابتدایی و برادرش پایه سوم راهنمایی تحصیل می کند.

خردسالترین حاجیه خانم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از احساسش در لحظه دیدن خانه خدا و حال و هوای زیارت می گوید: اولین بار که خانه خدا را دیدم حسن خوبی داشم و بسیار هیجان زده شده بود و قبل از رفتن عجله داشتم و مدام به پدر و مادرم می گفتم که زودتر به مکه برویم.

وی اظهار داشت: از خدا خواستم آرزوی همه زائران را برآورده کند و برای همه دوستانم نیز دعا کردم و از خد خواستم همه سالم و سلامت باشند.

امیررضا بابایی نیز که در سن 11 سالگی مشرف خانه خدا شد نیز می گوید: وقتی به مکه رسیدم و اولین بار خانه خدا را دیدم حس عجیبی داشتم و همان لحظه گریه ام گرفت و وقتی اولین بار توانستم خانه خدا را لمس کنم، احساس کردم در یک لحظه تمام بدنم نورانی شده است و حس و حال عجیبی داشتم.

وی اظهار داشت: این حس عجیب هیچ وقت به من دست نداده بود و همانجا خدا را شکر کردم که یک مسلمان هستم و افتخار کردم که در این سن به خانه خدا رفتم.

امیررضا ادامه داد: زیباترین لحظه زندگی من زیارت خانه خدا و حضور در مسجد پیامبر (ص) بود و از خداوند بزرگ می خواهم که زیر سایه پیامبر اسلام کسانیکه برای پیشرفت اسلام تلاش می کنند، زنده باشند.

سفر حج هدیه عمه به سارا کوچولو

ملحیه خسروی مادر این دو کودک خردسال زائران بیت الله حرام نیز می گوید: در سال 83 برای حج تمتع ثبت نام کرده بودیم که آن زمان سارا هنوز به دنیا نیامده بود و به جهت اینکه خواهر همسرم حق مادری بر گردن همسردم داشت ما وظیفه داشتیم که وی را نیز به خانه خدا ببریم.



وی اظهار داشت: سرانجام در سال 90 نوبت اعزام حج فرارسید و در این زمان سارا شش ساله بود و خواهر همسرم در کمال ناباوری فیش حج خود را به سارا هدیه داد و اینگونه شد که سارا نیز در لیست زائران حج تمتع قرار گرفت.

وی عنوان کرد: بچه ها در طول سفر بیشتر کنار خدمه و حجاج بودند و در همه حال به آنها کمک می کردند و آنان در پهن کردن سفره و سرو غذا کمک می کردند و اگر سالمندی نیاز به کمک داشت دریغ نمی کردند.

علی بابایی پدر خردسالترین حاجیه خانم ایران نیز گفت: در مراسم حج برای ساراجون که خردسال بود نایب گرفتیم تا اعمال حج را به نیابت ایشان برای مادر مرحومم انجام دهند و نایب ایشان نیز پدر همسربنده بودند و چون سارا همنام مادر مرحومم نیز است خواستم که ایشان نیز بجاری مادرم در مکه حضور داشته بشد.

حاج صفر خسروی پدربزرگ خردسالترین حاجیه خانم ایران نیز گفت: قرار شده بود که سارا و امیرر ضا به نزد آقای لیالی رئیس سازمان حج و زیارت بروند و در آن مراسم امیررضا شعری را داخل آسانسور حفظ کرد و در مراسم قرائت کرده بود که مورد تشویق قرار گرفت.