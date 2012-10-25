106 زندانی جرائم غیر عمد به همت ستاد مردمی دیه کردستان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله گرجی زاده در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان در سنندج با بیان این مطلب که رویکرد برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان های استان کاملا فرهنگی و قرآنی است، اظهار داشت: زندان های کردستان در کلام و تفسیر بازدید کنندگان یک مجموعه صرفا آموزشی است که زمینه را برای بازگشت سعادتمندانه افراد فراهم می کند.

وی افزود: ستاد مردمی دیه استان با حمایت های مردم و مسئولین به عنوان یکی از موفق ترین ستاد های مردمی دیه در سطح کشور هر ساله زمینه را برای تعداد زیادی از محکومین به جرائم غیر عمد فراهم می کند.

مدیر کل زندان های کردستان ادامه داد: در سال گذشته 273 نفر با مبلغی بیش از 87 میلیارد ریال از زندان آزاد شدند و در سال جاری نیز تا به حال 106 نفر با مبلغی حدود 40 میلیارد ریال به آغوش اجتماع بازگشته اند.

گرجی زاده یادآور شد: مردم خیر و نوع دوست استان کردستان هر ساله با حضور پرشور خود در مراسم خداپسندانه جشن گلریزان زمینه آزادی همنوعانشان را فراهم می آورند.