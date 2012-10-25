84 درصد صادرات لرستان مربوط به حوزه صنعت و معدن بوده است

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته استان لرستان در حوزه های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی به کشورهای مختلف صادرات داشته که 84 درصد این صادرات مربوط به حوزه صنعت و معدن بوده است.

وی با بیان اینکه همچنین 90 درصد صادرات استان لرستان نیز به لحاظ وزنی مربوط به حوزه صنعت و معدن بوده است عنوان کرد: در این راستا طی سال گذشته 12.5 درصد صادرات لرستان به لحاظ ارزش ریالی نیز مربوط به حوزه کشاورزی بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ادامه د اد: 6.5 درصد صادرات لرستان به لحاظ وزنی مربوط به حوزه کشاورزی و 7.5 درصد به لحاظ وزنی و ارزشی در بخش بازرگانی گزارش شده است.

بیرانوند با اشاره به میزان صادرات استان لرستان در سال گذشته بیان داشت: در سال گذشته بیش از 290 میلیون و 476 هزار و 142 کیلوگرم صادرات کالا از استان لرستان صورت گرفته است.

وی ارزش ریالی این میزان صادرات را نیز 105 میلیون و 746 هزار و 335 دلار عنوان کرد.