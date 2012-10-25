رعایت نکات بهداشتی در سفر به سلیمانیه عراق ضروری است

فرزام بیدارپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با توجه به شیوع وبا در استان سلیمانیه عراق مراقبت ها در مرز باشماق از چند هفته پیش تشدید شده و افرادی که با داشتن علائم مشکوک به بیماری وبا وارد کشور می شوند با انجام نمونه آزمایش در صورت مثبت بودن تحت درمان قرار می گیرند.

وی بیان کرد: در دو هفته اخیر تعدادی از ساکنان روستاها و شهرهای مریوان و سروآباد که از مسافرت به سلیمانیه عراق به کشور بازگشته بودند توسط پرسنل پایگاه بهداشتی مراقبت مرزی، آموزش و موارد مشکوک تحت آزمایش و درمان قرار گرفتند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: داشتن اسهال حاد آبکی و تهوع و استفراغ را از علائم بارز بیماری وبا برشمرد و مهمترین راه درمان این بیماری را جبران کم آبی و درمان با آنتی بیوتیک بیان کرد.

بیدارپور همچنین از آماده باش کلیه مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان های استان برای درمان موارد مشکوک خبرداد و گفت: برای پیشگیری از این بیماری توصیه می شود مسافران از آب سالم آشامیدنی، آب جوشیده، مواد غذایی پخته شده و یا آبلیمو یا لیموی تازه به همراه غذا استفاده کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.

کارگاه بازآموزی مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطفال برگزار شد

کارگاه بازآموزی مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطفال (مانا) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان در سنندج برگزار شد.

این دوره بازآموزی سه روزه که با هدف افزایش آگاهی و مهارت پرسنل بهداشتی درمانی در خصوص برخورد با کودک بیمار و بدحال در علوم پزشکی کردستان برگزار شد مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

بیش از 50 نفر از رزیدنت های اطفال، پزشکان و کارشناسان برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال در این کارگاه حضور داشتند.

علائم خطر فوری در کودکان دو ماهه تا پنج ساله، سرفه و تنفس مشکل و اسهال در کودکان، گوش درد، گلودرد و تب در کودکان دو تا پنج ساله و علائم و نشانه های خطر در شیرخواران زیر دو ماه از مهمترین مطالب مورد بحث و بررسی در این دوره آموزشی بود.