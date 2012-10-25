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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

دقیقیان درگفتگو با مهر:

تصفیه خانه شهرکت صنعتی اشتهارد 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

تصفیه خانه شهرکت صنعتی اشتهارد 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز گفت: تصفیه خانه این شهرک حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علی دقیقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: با اتمام نصب تاسیسات، این تصفیه خانه که یکی از مهمترین پارامترهای موجود در شهرک است به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد ماه جاری راه اندازی شود، اظهار داشت: به دلیل نوسانان قیمت ارز در کشور نمی توانیم اعتبار لازم برای اتمام این پروژه را بازگو کنیم.

دقیقیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشکل زیست محیطی تصفیه خانه حل شده است و آیا از آب تصفیه خانه برای فضای سبز شهرک به جای آب شرب استفاده می شود یا نه، تصریح کرد:اگر آلودگی پسماندها به حد استاندارد برسد برای آبیاری فضای سبز می توان از آب تصفیه خانه استفاده کرد.

مدیر شهرک صنعتی اشتهارد اذعان داشت: در شهرک صنعتی اشتهارد خروج سرمایه نداشته ایم و در مواقعی امکان کاهش یا انتقال سرمایه اتفاق افتاده است.

دقیقیان در انتها یادآور شد: متولی اصلی شهرک های صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی البرز است و برای تامین اعتبار پروژه تصفیه خانه شهرک اشتهارد در آینده ای نزدیک جلسه با معاونت فنی این شرکت برگزار خواهیم کرد.

کد مطلب 1728258

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