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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

همزمان با عید قربان/

نماز عید سعید در 14 مصلای زنجان برگزار می شود

نماز عید سعید در 14 مصلای زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: نماز عید سعید قربان روز جمعه پنجم آبان‌ماه در 14 مصلای استان زنجان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام مسئولان ستاد اقامه نماز جمعه با توجه به همزمانی روز جمعه با عید سعید قربان و برگزاری نماز باشکوه این عید بزرگ در کشور و این هفته نماز جمعه در هیچ یک از شهرهای زنجان برگزار نخواهد شد.

بر اساس این خبر با توجه به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده نماز عید سعید قربان روز جمعه پنجم آبان‌ماه در 14 مصلای استان زنجان برگزار خواهد شد. نماز عید سعید قربان صبح ساعت 7:30 به اقامت ائمه جمعه شهرستان‌ها و در مرکز استان به اقامت حجت‌الاسلام علی خاتمی، نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار می‌شود.

نماز جمعه در زمان غیبت معصوم(ع) واجب تخییری است. یعنی می‌توان آن را در روز جمعه به جای نماز ظهر خواند و احتیاط مستحب آن است که اگر نماز جمعه را خواند نماز ظهر را نیز بعد از آن بخواند.

نماز عید قربان در این زمان که امام(ع) غائب هستند، مستحب است و آن را با جماعت یا فرادا می‌شود، اقامه کرد. وقت نماز عید قربان، روز دهم ماه ذی‌الحجه، از اول آفتاب تا ظهر بوده و مستحب است نماز این عید غزیز را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند.

کد مطلب 1728260

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