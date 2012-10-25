اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب پیرامون تقویت گردشگری در خراسان شمالی، با یادآوری قابلیتهای گردشگری این استان خواستار توجه واهتمام جدی همه ادارات ومسئولین برای معرفی جاذبههای گردشگری خراسان شمالی شد.
وی افزود: به رغم وجود جاذبههای گردشگری در استان، متاسفانه اقدام درخوری برای معرفی قابلیتهای خراسان شمالی صورت نگرفته و لازم است در این راستا با بهره گیری مناسب از رسانههای گوناگون، زمینهی حضور گردشگران در دیار گنجینه فرهنگها فراهم شود.
حسین پور فراهم نبودن زیر ساخت های گردشگری و امکانات رفاهی را مهمترین عامل عدم ماندگاری مسافران و گردشگران دراستان برشمرد و تصریح کرد: با معرفی قابلیتها و جاذبههای گردشگری، زمینهی سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان فراهم خواهد شد و این موضوع میتواند صنعت گردشگری خراسان شمالی را دگرگون کند.
عضو شورای شهر شیروان وجود آثارتاریخی، فرهنگی و مذهبی در کنار جاذبههای طبیعی و وجود اقوام مختلف با فرهنگ وهنرهای گوناگون را مهمترین جاذبههای گردشگری استان ذکر نمود و افزود: متاسفانه تاکنون در حوزه معرفی فرهنگ وهنر اقوام استان کمتر اقدام شده و ضرورت دارد مسئولین با نگاه علمی و استفاده از نظر کارشناسان، برنامههایی مدون برای ارائه راهبردهای لازم به منظور ماندگاری مسافرین و فراگیر شدن باور گردشگری و گردشگر پذیری استان لحاظ کنند.
عضو شورای اسلامی شهر شیروان اظهار امیدواری کرد با رونق این صنعت سودآور خراسان شمالی به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود.
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