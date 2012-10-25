برداشت برنج در بخش الموت غربی استان قزوین به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بیات در این باره اظهارداشت: امسال یک هزار و 750هکتار از شالیزارهای این بخش به زیر کشت برنج رفته بود.

وی، متوسط عملکرد برداشت شلتوک برنج در هرهکتار را پنج تن برآورد کرد و افزود: امسال بیش از هشت هزار و 750 تن شلتوک برنج در این بخش تولید شده است.

بیات یادآورشد: محصول برنج بخش الموت غربی در روستاهای شهرستان سفلی، شهرستان علیا، سالارکیا، بهرام آباد کشت می شود.

برگزاری مراسم انتقال یافته های تحقیقاتی طیور در قزوین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: به منظور ارتقاء دانش و مهارت بهره برداران طیور با عنوان سالن الگویی صنعتی و فراهم نمودن تبادل اطلاعات و تجربیات بین تولید کنندگان و کارشناسان و محققین مراسم انتقال یافته های طیور در محل مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اسماعیل آباد قزوین برگزار شد.

ولی گودرزوند چگینی افزود: در این دوره شرکت کنندگان با روشهای نوین ساخت سالن الگویی صنعتی ، طراحی و بهینه سازی ساختمان و تاسیسات مرغداریها آشنا شدند.

وی بیان کرد: این مراسم در راستای دستیابی به افزایش عملکرد مرغداریها تشکیل که با مشارکت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و تولید کنندگان طیور و کارشناسان برگزار شد.

چگینی عنوان کرد: در این دوره شرکت کنندگان از مرغداری صنعتی بازدید و از نزدیک با این گونه واحد ها آشنا شدند.

