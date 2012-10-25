حسن مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این انتخابات سوم آبان همزمان با سراسر کشور در تمامی آموزشگاه‌های استان همدان برگزار شد، گفت: امسال210 هزار دانش آموز در 1525 آموزشگاه در این انتخابات شرکت کردند.

مظاهری افزود: در سال جاری 27 هزار دانش آموز داوطلب انتخابات شوراها بودند که 12 هزار نفر به عنوان نماینده به شوراها راه پیدا می‌کنند.

وی اضافهکرد: در سال گذشته این انتخابات در 1980 آموزشگاه و با حضور 210 هزار دانش آموز در قالب 1700 شورا برگزار شد.

مظاهری هدف از برگزاری این انتخابات را تمرین برای مسئولیت پذیری، تقویت حس مشارکت عمومی و انتقال مشکلات دانش آموزان به مسئولان عنوان کرد و گفت: شوراها پل ارتباطی بین دانش آموزان و مدیران مدارس محسوب می شوند.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره آموزش و پرورش استان همدان اضافه کرد: دانش آموزان در این برنامه حضور در عرصه مسئولیت‌پذیری خود را در پانزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی محک زدند.

وی اضافه کرد: حضور در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان آنها را برای حضور در عرصه‌‌های بزرگ اجتماعی و مسئولیت‌های بزرگ آماده و مهیا می سازد.

مظاهری تاکید کرد: نقش دادن به دانش‌آموزان روحیه خودباوری و تقویت حس مسئولیت‌پذیری در آنها را افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه زمان اعلام نتایج یک هفته بعد از رأی‌گیری خواهد بود، گفت: دستورالعمل برگزاری این انتخابات یک هفته قبل از روز برگزاری به مدارس ابلاغ شد که طی آن تمامی دانش آموزانی که تمایل به شرکت در انتخابات داشتند برای ثبت نام به دفاتر مدیر مراجعه کرده اند.