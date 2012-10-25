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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

در مهر ماه سال جاری/

امداد رسانی به بیش از 4 هزار مصدوم در استان البرز

امداد رسانی به بیش از 4 هزار مصدوم در استان البرز

کرج – خبرگزاری مهر: معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز از امداد رسانی به چهار هزار و 683 بیمار و مصدوم طی یک ماه گذشته خبر داد.

آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی  البرز مهر ماه امسال با حضور بربالین 4 هزار و 683 بیمار ومصدوم به آنها خدمات رسانی کردند.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز تصریح کرد: بر اساس این گزارش تعداد ماموریت های انجام شده نسبت به مهر ماه سال 1390  از رشد 24% برخوردار بوده است.

82 هزار تماس تلفنی با اورژانس

رحتمی افزود: همچنین  در این مدت 82 هزار و 560 تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس 115 البرز  برقرار شده است.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی البرز از کلیه هموطنان تقاضا  می کند در صورت بروز تصادف از ازدحام در محل حاده خوداری نموده ومسیر خودروهای امدادی را باز نگه دارند.
 

کد مطلب 1728279

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