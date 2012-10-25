270میلیون ریال زکات در سرایان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرایان گفت: طی شش ماهه سالجاری 270 میلیون ریال زکات از دامداران و کشاورزان شهرستان جمع آوری شد.

محمد حلوانی در ادامه افزود: در حال حاضر 17 عامل زکات با این نهاد همکاری می کنند و از ابتدای سالجاری 40 هزار و 245 کیلو جو و گندم و 28 راس دام از زکات دهندگان شهرستان جمع آوری شد.

وی بیان کرد: زکات یک فریضه الهی است و ائمه بزرگوار این فریضه الهی را به منظور آزمایش ثروتمندان و کمک به فقرا عنوان کرده اند و سخاوتمندترین مردم نیز کسانی هستند که زکات مال خود را نیز پرداخت می کنند.

توسط یک حامی50سبدغذائی به ایتام خراسان جنوبی اهدا شد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: توسط یک حامی و نیکوکار تهرانی 50 سبد غذائی به ایتام تحت حمایت اهدا شد.

علی اکبر نخعی مبلغ هر سبد غذائی را 500 هزار ریال عنوان کرد و افزود: یتیم ‌نوازی ازجمله کارهایی است که خداوند متعال نسبت به آن امر کرده و ائمه بزرگوار نیز همواره نسبت به انجام آن اهتمام ویژه‌ای داشته ‌اند.