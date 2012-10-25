بانوان قم به 3 طلا و نقره جوجیتسو جهان دست یافتند

محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از موفقیت‌های ارزنده‌ای که بانوان رزمی‌کار قم در مسابقات جوجیتسو، کیک بوکسینگ، ووینام و چند رشته زیر مجموعه دیگر هیئت ورزش های رزمی در قالب مسابقات قهرمانی کشور و رقابت های بین المللی به دست آوردند، اکنون نفرات شاخص این رشته در سومین فستیوال هنرهای رزمی جهان افتخار آفرین شده‌اند.



رقابت ورزشکاران 68 کشور در فستیوال هنرهای رزمی جهان در کیش



وی اضافه کرد: در واقع پیکارهای جوجیتسو قهرمانی سومین فستیوال هنرهای رزمی جهان در بخش بانوان، به نوعی بهترین های تیم ملی با چهره های شاخص جهان از 68 کشور جهان به رقابت پرداختند، به همین خاطر چهره‌های مطرحی از سراسر جهان در این رقابت‌ها حضور یافته بودند و مسابقات نیز از سطح بسیار بالایی برخوردار بود.



دبیر هیئت ورزش‌های رزمی استان قم با اشاره به درخشش بانوان رزمی‌کار قمی در کسب مدال‌های رنگارنگ از پیکارهای قهرمانی فستیوال هنرهای رزمی جهان، افزود: در پایان ندا شهشهانی، زهرا سلیمانی و پریسا حیدری موفق به کسب مدال طلا و نقره این پیکارها شدند.



وی اضافه کرد: در مسابقات قهرمانی جوجیتسو بانوان سومین فستیوال هنرهای رزمی جهان بانوان شایسته رزمی قم با کسب نشان‌های طلا و نقره بخش مبارزه موجب سربلندی ورزش رزمی قم و به خصوص کشورمان در جدال با رقبای مطرح خارجی شدند.



رشیدی عنوان کرد: پیکارهای قهرمانی جوجیتسو بانوان فستیوال هنرهای رزمی جهان در حالی پایان یافت که مدال های تیم اعزامی بانوان قم در اوزان منهای 49، 62 و 70 کیلوگرم به دست آمد و سهم آنها دو طلا و یک نقره این جام بود.



دو نشان طلا و یک نقره هاورد تیم جوجیتسو بانوان قم



دبیر هیئت ورزش‌های رزمی استان قم افزود: بانوان شرکت‌کننده در پیکارهای قهرمانی جوجیتسو بانوان فستیوال هنرهای رزمی جهان به میزبانی فدراسیون ورزش های رزمی کشورمان در جزیره کیش با یکدیگر به رقابت پرداختند که بر این اساس مسابقات این دوره در اوزان منهای 49، 55، 62، 70 و به اضافه 70 کیلوگرم به انجام رسید.



وی ادامه داد: در وزن منهای 49 کیلوگرم رده سنی بزرگسالان این مسابقات ندا شهشهانی با کسب برتری برابر حریفی از تیم

جوجیتسو بانوان کشور پاکستان به مقام ‌قهرمانی و نشان طلا دست یافت تا نخستین طلایی تیم بانوان قم در این رقابت ها لقب بگیرد.



رشیدی اظهار کرد: در وزن منهای 62 کیلوگرم پریسا حیدری دیگر عضو تیم اعزامی بانوان هیئت ورزش های رزمی استان قم به سومین فستیوال هنرهای رزمی جهان با شایستگی به دیدار نهایی رسید و با کسب برتری مقابل حریفی از کشور هند صاحب گردن آویز خوشرنگ طلا شد.



دبیر هیئت ورزش های رزمی استان قم عنوان داشت: در وزن منهای 70 کیلوگرم نیز تیم بانوان قم صاحب نشان شد و طی آن خانم زهرا سلیمانی در فینال این وزن با بدشانسی مغلوب رقیب تایلندی خود شد و سر انجام با کسب نشان نقره به کار خود در این دوره از پیکارهای قهرمانی فستیوال هنرهای رزمی جهان پایان داد.

