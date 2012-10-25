نشان دادیم تراکتورسازی چه تیمی است/در کورس قهرمانی باقی می مانیم

عقیل اعتمادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی این تیم مقابل استقلال اظهار داشت: بازی حساس و سختی با استقلال داشتیم چون این بازی برای هواداران تراکتور سازی اهمیت بسیاری داشت. خدا را شکر که توانستیم با ارایه یک بازی خوب، استقلال را شکست بدهیم.

وی ادامه داد: در این بازی با تاکتیک عمل کردیم و راه های نفوذ به دروازه حریف را پیدا کردیم. هماهنگی بیشتری نیز در جریان بازی از خودمان نشان دادیم.

سنگربان تراکتور سازی در خصوص روند خوب این تیم در دیدار با آبی پوشان تهران، بیان کرد: شاید در دیدارهای قبلی، بازی خوبی را به نمایش نگذاشته بودیم ولی در این دیدار بسیار خوب عمل کردیم و نشان دادیم که تراکتور سازی چه تیمی است.

وی در خصوص نتایج کسب شده تراکتور سازان در فصل جاری، گفت: ما در برخی دیدارهای گذشته می توانستیم پیروز شویم ولی شرایط سخت بود و هر از گاهی بد شانسی به سراغ ما می آمد ولی به نظرم در دیدار با استقلال جبران کردیم. انشاالله روند رو به رشدمان ادامه داشته باشد.

اعتمادی در خصوص حمایت هواداران از این تیم در بازی مقابل استقلال، اظهار داشت: افتخار می کنم که دروازه بان تراکتورسازی هستم و به همه خانواده و دوستانم همیشه با افتخار می گویم و خواهم گفت که دروازه بان تراکتورسازی هستم، فیلم بازی هایم در تراکتور سازی را به آنها نشان می دهم تا ببینند که تراکتورسازی چه هواداران خوبی دارد.

وی در ارتباط با بازی هفته سیزدهم تراکتورسازی در خانه سپاهان، اظهار داشت: از روز یکشنبه تمریناتمان را برای بازی با سپاهان شروع کرده ایم. دیدار سختی با تیم صدرنشین لیگ برتر خواهیم داشت ولی ما بازی خودمان را خواهیم کرد تا نتیجه خوبی کسب کنیم و همچنان در کورس قهرمانی در مسابقات لیگ برتر باقی بمانیم.