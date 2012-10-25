استان البرز پیشرو در ارائه و اجرای طرح های فناوری اطلاعات

مهدی یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر نیز برای اجرای بسیاری از طرح های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات برنامه ریزی انجام شده و برخی در مرحله تخصیص اعتبار هستند.

وی ادامه داد: شبکه اتصال پرسرعت بین دستگاه ها، یکپارچه سازی سیستم مکاتبه ای استان، طرح شهروند الکترونیک، سیستم ترافیک هوشمند، سیستم اتصال شبکه سلامت، ایجاد اولین شهر فناوری اطلاعات و ارتباطات و .... از جمله این طرح ها است.

یوسف زاده تصریح کرد: برای اجرای این طرح ها علاوه بر قابلیت های موجود در استان همکاری مجموعه استانداری و شرکت های خدمات دهنده باعث شده تا اجرای برخی طرح ها تسریع شود.

معاون توسعه فناوری اطلاعات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات البرز اذعان داشت: به دلیل نزدیک بودن استان به پایتخت وزارت خانه متبوع البرز را برای بسیاری از طرح های پیشنهادی به عنوان استان پایلوت انتخاب می کند که این مساله نیز حائز اهمیت است.

وی در انتها تاکید کرد: وجود شبکه ارتباطی بسیار گسترده در استان و آشنایی مردم به خدمات الکترونیک اجرای بسیاری از طرح های مرتبط با این حوزه را در سطح استان آسانتر کرده است.