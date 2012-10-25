  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

در سال جاری/

تمامی گلزارهای شهدای خراسان جنوبی ساماندهی می شوند

تمامی گلزارهای شهدای خراسان جنوبی ساماندهی می شوند

بیرجند – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بحث ساماندهی گلزار های شهدای استان گفت: این امر در خراسان جنوبی به عنوان استان پایلوت در سطح کشور به جدی در حال انجام است که تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان جنوبی در دیدار معاون سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: خانواده شهدا و ایثارگران به عنوان ولی نعمتان ما هستند و خدمت رسانی به آن ها یک وظیفه همگانی است.

وی با اشاره به وسعت 97 هزار کیلومتر مربعی خراسان جنوبی و 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان افزود:علی رغم همه این شرایط خراسان جنوبی به لحاظ امنیت بالاترین سطح امنیت را در سطح کشور را است که این مهم به دلیل متدین بودن و پایبندی مردم این منطقه به اندیشه های توحیدی و همکاری و هماهنگی مسئولان محقق شده است.

استاندار خراسان جنوبی محرومیت زدایی را یکی از مهم ترین رویکرد های دولت در تمام مناطق کشور دانست و ادامه داد: این استان به دلیل نوپا بودن و خشکسالی های پی در پی تنها استانی است که با محدودیت های جدی مواجه بوده و این وظیفه مسئولان امر را دو چندان کرده تا به این استان توجه ویژه ای داشته باشند.

معاون سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در این دیدار فرهنگ سازی در راستای کاهش مراجعه حضوری خانواده های شهدا و ایثارگران به بنیاد شهید، حضور مسئولان در جمع خانواده های شاهد و تلاش در راستای حل مشکلات آن ها را یکی از محوری ترین اقدامات در مجموعه بنیاد شهید دانست .

انصاری با اشاره به این که بر این اساس طرحی تحت عنوان طرح سپاس در مجموعه بنیاد شهید پیش بینی شده که با حضور در منزل و محل کار جامعه ایثارگری مشکلات آن ها بررسی و مرتفع می شود تصریح کرد: استان خراسان جنوبی تاکنون در این زمینه جلودار بوده که قابل تقدیر است.

در این دیدار ساکی به عنوان رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی معرفی و از خدمات علیرضا سالاری سرپرست سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تقدیر شد.

کد مطلب 1728300

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها