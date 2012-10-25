تمامی گلزارهای شهدای خراسان جنوبی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان جنوبی در دیدار معاون سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: خانواده شهدا و ایثارگران به عنوان ولی نعمتان ما هستند و خدمت رسانی به آن ها یک وظیفه همگانی است.

وی با اشاره به وسعت 97 هزار کیلومتر مربعی خراسان جنوبی و 460 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان افزود:علی رغم همه این شرایط خراسان جنوبی به لحاظ امنیت بالاترین سطح امنیت را در سطح کشور را است که این مهم به دلیل متدین بودن و پایبندی مردم این منطقه به اندیشه های توحیدی و همکاری و هماهنگی مسئولان محقق شده است.

استاندار خراسان جنوبی محرومیت زدایی را یکی از مهم ترین رویکرد های دولت در تمام مناطق کشور دانست و ادامه داد: این استان به دلیل نوپا بودن و خشکسالی های پی در پی تنها استانی است که با محدودیت های جدی مواجه بوده و این وظیفه مسئولان امر را دو چندان کرده تا به این استان توجه ویژه ای داشته باشند.

معاون سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در این دیدار فرهنگ سازی در راستای کاهش مراجعه حضوری خانواده های شهدا و ایثارگران به بنیاد شهید، حضور مسئولان در جمع خانواده های شاهد و تلاش در راستای حل مشکلات آن ها را یکی از محوری ترین اقدامات در مجموعه بنیاد شهید دانست .

انصاری با اشاره به این که بر این اساس طرحی تحت عنوان طرح سپاس در مجموعه بنیاد شهید پیش بینی شده که با حضور در منزل و محل کار جامعه ایثارگری مشکلات آن ها بررسی و مرتفع می شود تصریح کرد: استان خراسان جنوبی تاکنون در این زمینه جلودار بوده که قابل تقدیر است.

در این دیدار ساکی به عنوان رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی معرفی و از خدمات علیرضا سالاری سرپرست سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تقدیر شد.