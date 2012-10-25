دعای عرفه در تمامی مناطق گلستان طنین انداز می شود

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دعای عرفه روستاها، شهرها، هیئات مذهبی و مساجد قرائت می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در همه شهرستانهای استان یک نقطه به عنوان نقطه محوری برای برپایی مراسم روحبخش دعای عرفه انتخاب شده است.

وی عنوان کرد: به دلیل اینکه این مراسم همزمان با شهادت حضرت مسلم (ع) اولین سفیر کربلاست، معمولا در حاشیه برنامه ریزی، مراسم عزاداری نیز برگزار می شود.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: همچنین برای مکانهای برگزاری دعای عرفه مداح و مبلغ اعزام شده است و سخنرانیهای مذهبی نیز انجام می شود.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام اوقاف و امور خیریه، مراسم دعای عرفه رد 15 بقعه گلستان نیز برگزار می شود.



