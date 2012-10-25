به گزارش خبرگزاری مهر، "هوب استیونس" در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: رکوردها مهم نیست، نتیجه چیزی است که اهمیت دارد. در نیمه دوم بسیار خوب بازی کردیم و به نظرم شایسته پیروزی بودیم. برایم مهم نیست آرسنال چگونه بازی کرد، ما در نیمه دوم خیلی خوب بودیم و از این بابت خوشحالم. نیمه اول عملکرد رضایت بخشی نداشتیم و فکر می کنم کمی از بازی در زمین آرسنال مقابل این تیم ترسیده بودیم. خوشبختانه گلی دریافت نکردیم البته آنها موقعیت گلی هم نداشتند.

سرمربی هلندی شالکه در ادامه افزود: مطمئنا آرسنال در بازی برگشت برای کسب پیروزی و گرفتن انتقام این شکست به میدان خواهد آمد. باید بهتر بازی بهتر از عملکردی که در نیمه اول این بازی داشتیم ارائه کنیم. آرسنال هنوز شانس اول صعود از این گروه است مخصوصا وقتی بازیکنان مصدوم این تیم به ترکیب بازگردند.

استیونس در پایان در مورد هونتلار گفت: او بازیکن بسیار مهمی برای ماست. بازیکنی در خدمت تیم که در موقع مناسب گل هایش را هم می زند. او در این بازی دوندگی زیادی داشت و خیلی خسته شده بود، به همین دلیل او را تعویض کردم.

دیدار تیم های فوتبال آرسنال و شالکه در چارچوب روز دوم از هفته سوم مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با پیروزی 2 بر صفر شالکه به پایان رسید.