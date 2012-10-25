فاز اول سیستم خودکار تردد قطار دهه فجر به بهره برداری می رسد

عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای سیستم خودکار تردد قطار برای نخستین بار در کشور، افزود: افزایش ایمنی و سرعت قطارها، افزایش نظارت و کنترل سیر و حرکت وسایل نقلیه، کاهش خطای نیروی انسانی و امکان افزایش ظرفیت ریلی با استفاده از شبکه موجود، از مزایای به کارگیری این سیستم است.

بومی سازی و اجرای پروژه سیستم ATC در ایران



وی با بیان اینکه راه آهن جمهوری اسلامی برای بومی سازی و اجرای پروژه سیستم ATC قراردادی به ارزش بیش از 31 میلیون یورو با بخش خصوصی امضا کرده است، اظهار داشت: این پروژه دارای دو بخش بوده که بخش اول آن مربوط به سیستم کنترل خودکار قطار شامل نصب تجهیزات کنارخط، داخل اتاق در ایستگاه ها و روی لکوموتیو است.

مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی تصریح کرد: بخش دوم نیز مربوط به نوعی از تقسیم بندی فواصل بین دو ایستگاه، موسوم به "بلاک بندی" است.

صاحب محمدی ابراز امیدواری کرد: فاز نخست این طرح در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده و پس از تجهیز ترن ست ها، تمامی لکوموتیوهای کشور با این سیستم تجهیز شوند.

سیستم ATC از جمله به روزترین فناوری های صنعت حمل نقل است

مدیر راه آهن با بیان اینکه سیستم ATC از جمله به روزترین فناوری های صنعت حمل نقل است که از این سیستم برای بالا بردن میزان جابجایی مسافران و افزایش حمل بار داخلی و ترانزیت استفاده می شود، افزود: طرح راه اندازی این سیستم و تجهیز ناوگان ریلی ایران به این فناوری، با سرمایه گذاری 31 میلیون یورویی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مشارکت شرکت مهاران از سال 1385 کلید خورد که پس از بازگشایی اعتبار اسنادی پروژه در سال 88، عملیات اجرایی آن در فاز نخست و در محور تهران – مشهد آغاز شد.

وی به نصب سیستم‌‌ ATC و CTC در راستای کاهش فاصله اعزام قطار‌‌ در خطوط ریلی و ‌دو برابر شدن ظرفیت اعزام قطار‌ها با تراکبندی مسیر مشهد اشاره کرد و گفت: ‌دوخطه کردن ‌راه‌آهن از برنامه‌های اصلی امسال است.

کاهش فاصله اعزام قطار‌ها در خط

صاحب‌ محمدی با اشاره به کاهش بسزای فاصله اعزام قطار‌ها با تراک‌بندی خطوط ریلی، به انجام عملیات تراک‌بندی به عنوان یکی ‌از برنامه‌های مهم و ضروری راه‌آهن اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون فاصله بین دو بلاک خطوط به طور متوسط حدود 20 کیلومتر ‌است، ‌زمانی که قطار در بلاک اعزام می‌شود و تا زمانی که قطار اول از بلاک خارج نشود قطاری به آن بلاک اعزام نمی‌شود .

مدیر راه آهن جمهوری اسلامی ضمن اشاره به اینکه با استقرار سیستم‌های CTC و ATC می‌توان بلاک‌های مجازی ایجاد کرد، گفت: در این 20 کیلومتر به طور همزمان می توان چهار یا پنج قطار را به فاصله چهار الی پنج کیلومتر اعزام کرد.

ایمنی بیشتر خطوط ریلی کشور با اجرای سیستم‌های ATC

وی ضمن تاکید بر اینکه اثر عامل انسانی در سیستم‌های ATC کاهش یافته و در مقابل ایمنی آن بیشتر می شود، اظهار داشت: اگر خدایی ناکرده در سیستم ریلی مخاطره‌ای پیش آید، این سیستم اقدامات ایمنی نظیر ترمز کردن را بدون دخالت لکوموتیوران انجام می‌دهد.

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه در مسیر مشهد، تراکبندی به طول 930 کیلومتر آغاز شده است، تصریح کرد: این پروژه در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

افزایش ظرفیت اعزام قطارها به مشهد تا دو برابر

صاحب‌ محمدی تصریح کرد: ظرفیت اعزام قطارها به مشهد تا دو برابر افزایش می‌یابد که در صورت تأمین ناوگان، ظرفیت مشهد ارتقاء مطلوبی خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً همه این موارد موجب می‌شود که شبکه ریلی کشور طی دو الی سه سال آینده بسیار گسترده، متفاوت و پویا شود.