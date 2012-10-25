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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

حجت الاسلام مغیثی:

نماز عید قربان در مصلی امام خمینی (ره) نهاوند اقامه می شود

نماز عید قربان در مصلی امام خمینی (ره) نهاوند اقامه می شود

نهاوند - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان نهاوند گفت: نماز عید قربان در مصلی امام خمینی (ره) نهاوند اقامه می شود.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن عید سعید قربان و همزمان با سراسر کشور مراسم نماز عید سعید قربان در شهرستان نهاوند نیز با حضور گسترده مردم مومن اقامه می شود.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی گفت: با توجه به تقارن عید سعید قربان با روز جمعه و برگزاری نماز عید قربان آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در نهاوند برگزار نخواهد شد.

وی اظهار داشت: نماز عید سعید قربان در ساعت 7.30 دقیقه روز جمعه پنجم آبان ماه در مصلی امام خمینی (ره) شهرستان نهاوند برگزار می شود.

امام جمعه نهاوند گفت: این مراسم پس از اقامه نماز صبح و با قرائت قرآن کریم و دعای پرفیض ندبه آغاز می شود و تا ساعت 7.30 صبح ادامه خواهد داشت.

وی از عموم مردم مومن نهاوند برای شرکت در این مراسم مذهبی دعوت کرد.

کد مطلب 1728309

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