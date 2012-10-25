پیام غدیر ولایت پذیری و ولایت مداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی براتی در نشست ستاد غدیر شهرستان درمیان اظهار کرد: غدیر نماد پیوند دین و سیاست و یکی از مهترین پیامهای غدیر تعیین سرنوشت مردم و حکومت به دست ولی امر صالح است.

وی گسترش فرهنگ ولایت و تعمیق هویت دینی وایجاد پیوند ارزشی بین ولایت و تمام نسل‎های انقلاب اسلامی بویژه نسل جوان، تقویت باورهای اعتقادی جامعه برای پاسداری از ازرش‎ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را از اهداف ستاد غدیر برشمرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته 147 برنامه در دهه ولایت در سطح شهرستان اجرا شده است گفت: امسال نیز در ایام دهه ولایت بیش از 150 برنامه مذهبی، فرهنگی، ورزشی و هنری در درمیان اجرا میگردد.

فرماندار درمیان با بیان اینکه دهه امامت و ولایت و غدیر عامل اتحادبین مسلمانان است ، بر برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم دهه ولایت تاکید کرد.

براتی گفت: پیام غدیر پیام رستگاری، سعادت، ارج نهادن به کرامت انسانی، آزاد شدن انسان ها از قید و بندهای مادیت و دل سپردن در عبودیت وبندگی خدا است.

وی با تاکید بر غنا بخشی، اجرای مردمی و متنوع برنامه های ستاد غدیر و حضور مردم در بطن جشن های دهه ولایت افزود:نمایش عزت و تحکیم وحدت و پیوند مستحکم مردم با ولایت و همچنین تجدید میثاق امت با آرمان های نظام اسلامی از مهم‌ ترین جلوه‌های سفرهای استانی مقام معظم رهبری است.

وی اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی، هنری و علوم قرآنی برپایی محافل انس و تفسیر قرآن مجید، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح شهرستان را از برنامه های این ستاد برشمرد.

تجهیز دانشگاه پیام نوراسدیه نیازمند یک میلیارد ریال اعتبار است

رئیس دانشگاه پیام نور واحد اسدیه گفت: در دهه فجر امسال ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور اسدیه مورد بهره‌برداری قرار می‌ گیرد.

علیرضا جهانگیر اظهار کرد: ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور اسدیه با مساحت 2 هکتار و زیربنای یک ‌هزار و 300 متر مربع در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می ‌رسد.

وی ادامه داد: برای احداث این ساختمان اعتباری معادل یک ‌میلیارد و 220 میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور اسدیه تصریح کرد: برای خرید تجهیزات آموزشی و اداری یک میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز داریم.

جهانگیر یادآور شد: احداث فاز نخست سوله ورزشی واحد پیام نور اسدیه با زیربنای هزار و 500 متر مربع در دست اقدام است.

وی افزود: اعتباری که برای ساخت این سوله ورزشی هزینه می‌ شود مبلغی معادل 319 میلیون تومان است و پیش ‌بینی می ‌شود این سوله در سال آینده به بهره ‌برداری برسد.

رئیس دانشگاه پیام نور اسدیه اظهار کرد: طی سال گذشته 120 دانشجو از این مرکز فارغ ‌التحصیل شدند.

جهانگیر با بیان اینکه هم‌ اکنون در دانشگاه واحد پیام نور اسدیه 875 دانشجو مشغول تحصیل هستند، ادامه داد: از این تعداد دانشجو 141 نفر جدیدالورود هستند.

وی تصریح کرد: تعداد رشته‌ های تحصیلی این مرکز 13 رشته است.