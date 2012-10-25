میانگن سن زدگی گندم در البرز نیم درصد است

تورج محمدی در گفتگو با خبرنگارم مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این میزان سن زدگی در حالی است که طی دو سال اخیر میزان آفت سن گندم را برای گندم ها دو درصد اعلام شده است.

وی با بیان اینکه استان البرز و شهرستان کرج در این مقوله حائز رتبه اول در کشور هستند، تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده شده در تلاش هستیم تا این میزان و رتبه را حفظ کنیم.

محمدی اعلام کرد: در کرج دو هزار و 200 هکتار سطح زیر کشت گندم وجود دارد که از این سطح زیر کشت سالانه پنج تن گندم تولید می شود.

وی ادامه داد: البته با عملکرد بالای کشاورزان این میزان تولید در سال به حدود شش یا هفت تن نیز می رسد.

معاون فنی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج گفت: با وجود شرایط اقلیمی حاکم بر استان البرز و شهرستان کرج نوع تولیدات آبی است و در حدود 9 ماه از زمان کاشت داشت و برداشت تولیدکنندگان در شرایط سختی کار می کنند.

محمدی اذعان داشت: با وجود این سختی ها براساس گزارش اداره غله کیفیت گندم تولید شده در استان و کرج جزء ردیف های برتر قرار دارد.