400 غرفه در دهمین نمایشگاه صنایع دستی برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد موسوی اظهار کرد: در این نمایشگاه با هدف یاد آوری راسته فیروزه تراشان در گذشته های نه چندان دور در بازار رضا مشهد 40 فیروزه تراش مشهدی و نیشابوری همزمان به تراش این سنگ قیمتی و منحصر به فرد ایرانی می پردازند.

موسوی اظهار کرد: در نمایشگاه جهانگردی و صنایع دستی پنج هزار متر مربع فضا به صنعتگران صنایع دستی سراسر کشور اختصاص داده شده و مشهد میزبان صنعتگر ان صنایع دستی از سرتسر کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد: نمایشگاه جهانگردی و صنایع دستی از هشت لغایت 12آبان ماه امسال همزمان با دهه ولایت در نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور فعالان صنعت گردشگری و صنعتگران صنایع دستی دایر است.