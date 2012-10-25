۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

در مشهد/

400 غرفه در دهمین نمایشگاه صنایع دستی برپا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی خراسان رضوی از برپایی 400 غرفه صنایع دستی در دهمین نمایشگاه جهانگردی و صنایع دستی در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد موسوی اظهار کرد: در این نمایشگاه با هدف یاد آوری راسته فیروزه تراشان در گذشته های نه چندان دور در بازار رضا مشهد  40  فیروزه تراش مشهدی و نیشابوری همزمان به تراش این سنگ قیمتی و منحصر به فرد ایرانی می پردازند.

موسوی اظهار کرد: در نمایشگاه جهانگردی و صنایع دستی پنج هزار متر مربع فضا به صنعتگران صنایع دستی سراسر کشور اختصاص داده شده و مشهد میزبان صنعتگر ان صنایع دستی از سرتسر کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد: نمایشگاه جهانگردی و صنایع دستی از  هشت لغایت 12آبان ماه امسال همزمان با دهه ولایت در نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور فعالان صنعت گردشگری و صنعتگران صنایع دستی دایر است.

