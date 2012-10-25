علی فروغی؛ مسئول فرهنگی بسیج دانشگاه امام صادق(ع) به خبرنگار مهر گفت: ما دانشجویان دانشگاه امام صادق دیداری در اواخر دولت نهم دیداری با دکتر احمدی نژاد داشتیم که در آنجا وی گفت از دست جعفری جلوه گلایه دارد. این در پاسخ به سوال دانشجویان و نقد عملکرد دولت نهم در سینما بود. از طرف دیگر گفتند که رهبری در این حوزه ها ورود کرده اند و من ورود نمی کنم. ما آنجا متوجه شدیم که قرار است در این حوزه اتفاقاتی رخ دهد.

وی افزود: در کنار آن برخی اتفاقات در کمیته فرهنگی دولت شروع شد و برخی دیدارها و حمایتها از افرادی که سابقه سینمایی خوبی نداشتند و صلاحیت حمایت را نیز. در کنار آن وزیر در جلسات خصوصی گفت که شمقدری به من تحمیل شد. این در حالی بود که شمقدری بازتولید عملی کمیسیون فرهنگی دولت در فضای سینما بود.

فروغی افزود: یکی از مسائلی که حل نشده باقی مانده رفع توقیف از فیلم هایی بود که بدون دلیل در زمان شمقدری انجام شد. فیلمهایی که نظام هزینه های سنگین برای تولید آنها تقبل کرده بود اما صلاح نبود اکران شوند. توجیه این عمل این بود که این فیلمها در دولت قبلی ساخته شده بود در حالی که فیلمهایی مثل تلفن همراه رییس جمهور و گزارش یک جشن که در دولت فعلی تولید شده بودند، خریداری شد تا اکران نشوند. این شد که این فیلم ها در شبکه خانگی با این تفکر که حساسیتها در آن کمتر است وارد شدند و مسئولان سینمایی شروع کردند به مجوز دادن به فیلمهایی که نمیشد در سینما مجوز اکران به آنها داد. البته ما معتقدیم شبکه خانگی بسیار حساس تر از سینما است. سینما مخاطب خاص دارد و با فاصله گرفتن فعلی از هنجارهای مردم مردم خیلی میانه خوبی با سینما رفتن ندارند.

وی ادامه داد: مگر نه این که دولت عدالت محور است. اگر فیلم فیلم خوبی است چرا توقیف می شود و حق عوامل آن تضییع؟ اگر بد است چرا بعد از این همه حواشی با تیراژ یک میلیون نسخه در دسترس عموم می گذارید؟ این عملکردی است که قابل قبول نیست. در مبحث جشنواره ها فیلم هایی مثل یک خانواده محترم و خانه پدری بدون آنکه در داخل به نمایش درآید برای جشنواره های خارجی مثل ونیز فرستاده شد که خلاف قانون است.

مسئول فرهنگی بسیج دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به این نکته که اتفاقات پشت صحنه را مسئولان سینمایی ارشاد دارد هدایت می کنند گفت: دو سه نمونه برای اثبات این ادعا هست. مثلا بخش هایی از فیلم زندگی خصوصی در روزنامه ایران فیلمبرداری شده که وقتی پرسیدیم چطور این کار را کردید گفتند با نظر معاونت سینمایی بوده است. در ارتباط با گشت ارشاد هم فیلم را فرستاده بودند برای قوه قضاییه تا از آن حمایت کنند که آنها بعد از خواندن فیلمنامه اعلام کرده بودند فیلم مضر است و حمایت نکردند.

فروغی با قیاسی بین معاونت سینمایی قبلی و فعلی گفت: در زمان جعفری جلوه بیش از هفتاد فیلم تولید شد اما در زمان شمقدری با وجود این که فیلمهای ساخته شده وضعیت محتوایی نامطلوب تری داشت کمیت ممیزی ها به یک سوم کاهش پیدا کرد. شمقدری و سیاست گذران سینمایی در حال حاضر چوب دو سر طلا شده اند. جنبش دانشجویی به عملکرد شمقدری انتقاد شدید دارند اما وی بداند این افرادی که امروز سنگ آنها را به سینه می زند و هیچ نسبتی با ارزش های انقلاب ندارند و فاصله زیادی با ارزش ها و هنجارهای مردم دارند این ها هم از وی راضی نخواهند شد و می دانند که این یک کار نمایشی است. جنبش دانشجویی هیچ نگاه سیاسی ندارد و اعتراضش کاملا فرهنگی است. این تم خیانت که در فیلم هاست با قصور مدیران سینمایی شروع شد و از اتفاق با همراهی آنان ادامه پیدا کرد.

وی در پایان تصریح کرد: مشکل ما با فیلمی مثل بیخود و بی جهت یا برف روی کاج ها برای چند سکانس نیست که حذف کردند و اجازه پخش بدهند. مشکل نگاه نهیلیستی و غیر اخلاقی است که در این فیلمها وجود دارد. شمقدری باید نسبت به تک تک اثراتی که این فیلمها بر ذهن مردم دارد پاسخگو باشد و جنبش دانشجویی هرگز در اینباره سکوت نخواهد کرد و اگر آقایان ترتیب اثر ندهند با اعتراض شدید فرهنگی و فکری دانشجویان روبرو خواهند شد.