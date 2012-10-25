یک میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی کشور مجهز به آبیاری قطره ای است

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالحسین بهنام زاده امروز در نشست بررسی مسائل آبیاری تحت فشار در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه قدم های موثری در این استان در زمینه آبیاری نوین در دو سال گذشته برداشته شده است افزود: آذربایجان شرقی جزو استان های پیشرو در زمینه انجام آبیاری تحت فشار، لوله گذاری برای انتقال آب و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی می باشد.

وی افزود: در مجموع از ابتدای توسعه طرح آبیاری نوین تاکنون بیش از یک میلیون و200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور، تحت پوشش آبیاری تحت فشار قطره ای قرار گرفته است.

بهنام زاده با تاکید بر اینکه امید می‌رود با استفاده از روش‌های آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی و باغ‌ها، زمینه بهره‌ وری هرچه بیشتر از آب مصرفی در بخش کشاورزی و در نتیجه آن امنیت غذایی آینده کشور فراهم شود ادامه داد: در ایران 8 میلیون هکتار اراضی آبی وجود دارد که 5/3میلیون هکتار آن قابلیت تجهیز به آبیاری تحت فشار و قطره ای دارند.

4 هزار هکتار از اراضی پایاب سدهای استان تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرارگرفت



رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در سالجاری ، چهار هزار هکتار از اراضی پایاب سدهای استان تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

دکترمسعود محمدیان نیز در این نشست افزود: میزان متوسط بارندگی سالیانه در سالجاری نسبت به سال90 کاهش فاحشی داشته و با شور شدن آب چاه های کشاورزی در هفت شهرستان حاشیه دریاچه ارومیه، نیاز به تحقق آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان بیش از پیش احساس می شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی با یک میلیون و200 هزارهکتار اراضی کشاورزی، دارای 800 هزار هکتار اراضی دیمی و حدود 400 هزار هکتار اراضی آبی است افزود: در سال 90 – 91 بیش از 13 هزار هکتار پرونده جهت تبدیل به آبیاری تحت فشار تشکیل یافته که از این مقدار هفت هزار هکتار به اتمام رسیده و بقیه در حال اجراست.