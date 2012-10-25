260 میلیارد ریال صرف اجرای پروژه های طرح هادی روستایی لرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خاکی پور صبح پنج شنبه در حاشیه افتتاح طرح هادی روستای "ترشاب" شهرستان دورود در جمع خبرنگاران استان لرستان اظهار داشت: طرح هادی روستای ترشاب شهرستان دورود با اعتبار 280 میلیون تومان انجام شده است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی اجرای طرح هادی این روستا بیان داشت: در حال حاضر طرح هادی این روستا بیش از 70 درصد پیشرفت دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان ساماندهی سرچشمه، شبکه معابر، دیوارچینی و ... را از جمله اقدامات صورت گرفته در قالب اجرای طرح هادی روستای ترشاب شهرستان دورود عنوان کرد.

خاکی پور یادآور شد: همچنین طی سال گذشته 216 پروژه در قالب طرح هادی در 176 روستای لرستان اجرا شده است.