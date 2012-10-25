صاحبان صنایع در بحث ورزش پای کار بیایند

شهرام دبیری شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: باید با برنامه ریزی های دقیق صنایع ، سازمان های مختلف و بانک های عامل استان را به حمایت از ورزش ها مختلف به خصوص ورزش قهرمانی سوق دهیم.

وی با اشاره به حمایت شهرداری و شورای شهر تبریز از ورزش استان ، اظهار کرد: با توجه به اینکه حمایت های شهرداری از ورزش محدود است ولی با این حال شهرداری بودجه ی ویژه و قابل توجهی را برای حمایت از ورزش کنار گذاشته است.

دبیری با بیان اینکه در تامین معشیت ورزشکاران و قهرمانان باید توجه داشت ، ادامه داد: با دست در دست هم گذاشتن و برنامه ریزی های بیشتر باید از ورزشکاران بومی حمایت کرده و شهر اولین ها را در جایگاه واقعی خود ببینیم.