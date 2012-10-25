شکایت علیه بانک آمریکا به خاطر تقلب در فروش وام ها/ تهدید به بمب گذاری در تگزاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در پی تیراندازی در منطقه ای در نزدیکی شهر لس آنجلس در جنوب ایالت کالیفرنیا دو نفر کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

قربانیان یک مادر و دختر بوده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. تیراندازی در آمریکا به سوی مردم به امری عادی در این کشور تبدیل شده به طوریکه به طور مرتب خبرهایی درباره کشته و زخمی شدن مردم در اینگونه حوادث منتشر می شود.

به نوشته بلومبرگ، "پرت بهارارا" دادستان عالی فدرال شکایتی را در دادگاه منهتن نیویورک علیه بانک آمریکا به خاطر تقلب در فروش وام های مسکن تنظیم کرده است.

به گفته پرت بهارارا بانک آمریکا به دلیل فروش هزاران وام مسکن را با نرخ بهره غیر واقعی از طریق یکی از بنگاه های اقتصادی وابسته به این بانک در سال 2008 باید جریمه یک میلیارد دلاری را پرداخت کند.

خبر دیگر اینکه کالجی در ایالت تگزاس آمریکا روز گذشته پس از دریافت تهدید به بمب گذاری تخلیه شد.

تمام کلاسهای دانشگاه Lone Star College-Tomball تا اطلاع ثانوی لغو شدند تا اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اتخاذ شود.