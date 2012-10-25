ساختار و جایگاه هیات امناء مساجد به درستی تبیین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن واعظ حسینی چهارشنبه شب در جلسه آموزشی ائمه جماعات و اعضاء هیات امناء مساجد سرخس اظهارکرد : در این جلسات بر این هستیم که بتوانیم که.جایگاه خود را به عنوان ائمه جماعات درک کنیم، وظایف خود را بشناسیم، از امکانات در اختیار به نحو احسنت استفاده کنیم و سعی بر این داشته باشیم که به بهترین وجه و برای رضای خدا کارمان را انجام دهیم.

وی با اشاره به معنی واژه هیات امنا اظهارکرد:هیات یعنی گروه و یک کار جمعی و امناء به معنی امین بودن است.

وی عنوان کرد: از ویژگی های مذهب تشیع امانت داری است، پس در نتیجه هیات امناء یعنی جمعی که اینها امین مردم هستند و آن هم در مسجد، مسجد یعنی سجده گاه که محل عبودیت خداوند و پرورش و تزکیه نفس است.

وی با اشاره به بحث وقف بودن مساجد اظهار داشت: مسجد جایی است که وقف شده است برای همه مسلمانان به جهت نماز خواندن و نماز هم اوج حرکتی انسان بسوی کمال است.

وی بیان کرد: متاسفانه نمازی که( تَنهی عَنِ الفَحشاء) است در مقدماتش توجه نمی شود، در صورتی که باید کلمه به کلمه فتواها را تحلیل کنیم، مثل اینکه اگر یک نخ در لباس انسان غصب باشد نماز باطل است، حالا اگر همه چیز غصب باشد چه خواهد شد، این اید برای مردم تبیین شود.

وی تاکید کرد: هیات امناء "جمع امین های مردم" اگر در جامعه تشیع و اسلامی ا این ساختار به درستی در جایگاه خود قرار بگیرد مردم از جانشان هم دریغ نمی کنند.

وی افزود: وقتی که جایگاه و وظایف هیات امناء مشخص شد امکاناتی که در اختیارمان هست در فضای مسجد برای رضای خدا به خوبی انجام گیرد.

وی توضیح داد: امام رضا (ع) می فرمایند"از خدا بترسید، از نعمتهایی که خداوند در اختیار شما قرار داده است به وسیله معصیت نعمتها را از خود دور نکنید و شکر نعمتها را بجا آورید، بدانید و آگاه باشید که به هیچ کاری دست پیدا نمی کنید که شکر خدا تلقی شود، بعد از ایمان و ولایت و محبت اهل بیت از کمک به برادران مومن درباره دنیایشان" که اگر اینگونه عمل کنیم جزء خاصان و اولیای الهی قرار خواهیم گرفت.

وی عنوان کرد: باید توجه داشت مساجد با تمام امکاناتی که دارد و در اختیارمان قرار داده شده، باید زمینه ساز رشد معنوی مردم باشد.

گفتنی است، این دوره آموزشی با حضور 300 نفر از ائمه جماعات، اعضاء هیات امناء و مسئولین بسیج شهرستان در دفتر امام جمعه، فرماندار، مسئول بهداشت شهرستان و جمعی از مسئولین برگزار شد.