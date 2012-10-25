مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اورژانس در روز عرفه افزود: اورژانس قم در روز عرفه تعداد یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ده دستگاه آمبولانس را در اطراف حرم مطهر و مسجد جمکران مستقر می کند.



وی ادامه داد: از این تعداد هشت دستگاه اتوبوس در رینگ اطراف حرم مطهر، درب های ورودی و خروجی و 2 دستگاه نیز مقابل درب شماره2 و پنج مسجد جمکران مستقر می شوند.



معاون اورژانس قم اضافه کرد: اتوبوس آمبولانس نیز در میدان آستانه مستقر می شود.



فراهانی اعلام کرد: در هر آمبولانس 2 نفر نیروی آموزش دیده و در اتوبوس آمبولانس نیز سه تا چهار نفر نیرو با تجهیزات کامل مستقر می شوند.



وی اذعان کرد: در صورتی که توان و پتانسیل اورژانس اجازه بدهد و خدشه ای نیز در ماموریت های روزمره وارد نشود هیئت های بزرگ را نیز پوشش می دهیم.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم ابراز کرد: در صورت امکان همچنین یک تیم امدادی با تجهیزات کامل در شبستان حرم مطهر مستقر می شوند تا مراجعان داخل حرم را تحت پوشش قرار دهند.



بکارگیری 40 نفر پرسنل هلال احمر قم در روز عرفه



مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های جمعیت هلال احمر قم در روز عرفه گفت: در روز عرفه تعداد 40 نفر نیروی متخصص بکار گرفته می شوند.



خلیل الله سائلی افزود: این تعداد نیرو شامل 40 نفر پزشک، پرستار و امدادگر می شوند.



وی ادامه داد: تعداد یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و 9 دستگاه آمبولانس هلال احمر نیز در این روز به حالت آماده باش در می آیند.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم اضافه کرد: تعداد چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در مبادی ورودی به حرم مطهر، صحن بزرگ و صحن جواد الائمه و پنج دستگاه آمبولانس دیگر نیز در کوه خضر نبی و مسجد مقدس جمکران مستقر می شوند.



سائلی در پایان از تقویت پایگاه های جاده ای سلفچگان و اتوبان قم – تهران خبر داد.

