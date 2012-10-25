صبا پرچمدار اخلاق در ورزش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در جلسه هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صبا، با اشاره به عملکرد تیم فوتبال صبا در چند هفته سپری شده از لیگ، خاطر نشان کرد: تیم صبا باید تلاش کند تا با ارائه بازی های تهاجمی و تماشگر پسند، چهره واقعی خود را به نمایش بگذارد.



وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به اهداف و برنامه های پیش بینی شده، به نقش موثر مدیرعامل باشگاه در پیشرفت های تیم اشاره و اظهار کرد: مدیرعامل بال اجرایی هیئت مدیره برای اجرایی کردن طرح ها و برنامه ریزی ها است و وظیفه ی اصلی آن، هماهنگی اجزای مختلف تیم برای بهره وری بالا و کسب نتایج بهتر است.



استاندار قم ضرورت توجه به فعالیت های فرهنگی در برنامه های باشگاه را یاد آور شد و گفت: باشگاه فرهنگی ورزشی صبا و به ویژه تیم فوتبال صبا به عنوان نماینده قم باید الگویی شایسته برای دیگر تیم ها و به عبارتی باید پرچمدار اخلاق در ورزش کشور باشد.



آینده صبا روشن است



در ادامه این جلسه سرمربی تیم فوتبال صبا با بیان اینکه از ظرفیت های تیم آگاهی یافته ایم، افزود: دو بازی نخست، صرف کسب اطلاعات بیشتر از ظرفیت های تیم شد.



صمد مرفاوی با اشاره به حضور استاندار در دیدار تیم صبا با سپاهان اصفهان، اظهار کرد: حضور مسئولان و مدیران استان باعث دلگرمی بازیکنان و کادر فنی تیم صبا خواهد شد و سعی خواهیم کرد با بازی خوب و جوانمردانه، مردم و مسئولان را به ورزشگاه بکشانیم.



سرمربی تیم صبا در پایان سخنان خود افزود: آینده تیم صبا، آینده ای روشن است چراکه این تیم، تیمی جوان و با انگیزه است و با استفاده از برنامه ریزی های مناسب به دنبال ارتقاء جایگاه تیم هستیم.

