اتوبوس حامل کالای قاچاق درحوالی شیراز متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی انصاری در این خصوص گفت: ماموران انتظامی شیراز مستقر در پاسگاه انتظامی بخش ارژن با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی یک دستگاه اتوبوس را که در حمل کالای قاچاق فعالیت داشت شناسایی کردند.

وی افزود: پس از شناسایی این اتوبوس که اقدام به قاچاق و توزیع کالا در شیراز و استانهای همجوار فارس می کرد، توقیف خودرو و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بیان کرد: روز گذشته این خودرو در محور ارژن به شیراز توسط ماموران متوقف و با بازرسی از آن تعداد 27عددچای ساز، 169دستگاه جارو برقی، 47دستگاه آبمیوه گیری و 16دستگاه اتو بخار و همزن برقی که به صورت قاچاق حمل می شد کشف شد.

سرهنگ انصاری در پایان گفت: در این رابطه سه نفر قاچاقچی به نام ها "م - خ" ، "ع - س" و "ع - ن" دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شده اند.

توصیه هایی در خصوص پیشگیری از سرقت خودرو

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس در خصوص پیشگیری از سرقت خودروتوصیه های ارائه داده است.

حتی الامکان خودرو خود را در پارکینگ های عمومی پارک کنید و هنگام پارک خودرو سعی کرده که خودرو در مرکزشعاع دید شما باشد.

خودرو را حتی برای لحظه ای به صورت روشن رها نکنید.

از پارک کردن اتومبیل خود در مکانهای خلوت و تاریک خودداری کنید همچنینوسیله نقلیه خود را به قفل فرمان، قفل پدال و سوئیچ مخفی و سایر لوازمات تاخیری مجهز کنید.

چنانچه افرادی خودرو شما را با هزینه قابل توجهی در بست می کنند هوشیاری لازم را در سوار نمودن این افراد داشته باشید.

خودروهای خود را به تعمیرگاههای مجاز تحویل و دقت شود کلیه کلید های مربوطه در اختیار تعمیرگار قرار ندهید با این اقدام احتمال ساختن کلید یدک از روی آنها به حداقل برسانید.

درهنگام خرید خودروها اطمینان حاصل کنید که کلیدهای مربوطه و کلید های یدک را تحویل گرفته اید.