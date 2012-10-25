به گزارش خبرنگار مهر، مراکز فرهنگی دیجیتال مسئولیت ارایه خدمات در زمینههای فرهنگی و فنآوری دیجیتال، در سراسر کشور را بر عهده دارند.
مراکز فرهنگی دیجیتال با توجه به نوع عملکرد، مکان، وسعت، وظایف و کاربری به گروههایی شامل خانه فرهنگ دیجیتال، مجتمع فرهنگی دیجیتال و مجتمع تخصصی رسانههای دیجیتال تقسیم میشود.
خانههای دیجیتال ارائه دهنده خدمات سالم دیجیتالی است
در شرح وظایف خانههای فرهنگ دیجیتال که اغلب در فضاهای با وسعت کم و یا در مکانهایی با جمعیت محدود راه اندازی میشوند و منظور از گزارش خبرنگار مهر نیز همین اماکن است؛ مواردی چون اطلاعرسانی نسبت به رسانهها و آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال سالم و مفید و متناسب با علایق و نیازهای مراجعین، ارائه امکان خرید محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال با استفاده از یارانههای تخفیف مربوط به هر یک از اقشار (طلاب، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران، دانش آموزان و...)، ارائه امکان انتشار محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در رسانه کاربر محور شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و ارائه امکان استفاده از سامانههای بر خط درگاه پالوده شبکه ملی فرهنگ تعریف شده است.
طبیعی است بهرهمندی از این امکان فرهنگی آرزوی به حق فعالان فرهنگی است که اغلب در اماکنی نظیر موسسات قرآنی، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، کتابخانههای عمومی، دانشگاهها و کلیه محلهایی که شرایط تاسیس خانه فرهنگ دیجیتال را طبق شیوه نامه پذیرش مراکز فرهنگی داشته باشند؛ قابل راهاندازی هستند میتوانند یاری رسان این عزیزان در اجرای برنامه های ارزشمند در این حیطه باشند.
خانه دیجیتال ابرکوه بلا استفاده ماند
در حالی که ایجاد این گونه مراکز هنوز به واسطه برخی از مشکلات و شاید فراهم نبودن مکانهای مناسب در بسیاری از نقاط کشور به تحقق نرسیده است امکانات فراهم شده در شهرستان ابرکوه و تنها خانه دیجیتالی که حدود 1/5 سال پیش در یک مکان مناسب فرهنگی و با همکاری کانون فرهنگی مسجد امام حسین(ع) ابرکوه افتتاح شده است بدون استفاده مانده و بعد از فعالیت چند هفتهای در روزهای نخست راه اندازی درب آن بر روی علاقهمندان قفل شده است.
این درحالی است که مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در دیدار چندی پیش خود از ابرکوه قول راهاندازی یک مرکز دیجیتال دیگر در مهد قرآن امیرالمومنین (ع) ابرکوه را داد.
درد دل هایی از جنس فرهنگ
مسئول کانون فرهنگی این مسجد که یکی از کانونهای مساجد فعال استان است و بارها به عنوان برتر دست یافته است به عنوان یکی از اعضای انجمنهای کتابخانههای عمومی این شهرستان در آخرین جلسه انجمن کتابخانههای ابرکوه به بیان درد دلهای خود به بلا استفاده ماندن امکانات ایجاد شده در خانه دیجیتال این مسجد و همچنین دیگر مشکلات مجموعه فرهنگی تحت مسئولیت خود که درد اغلب فعالان فرهنگی این شهرستان است پرداخت.
سیدعلی اکبر عظیمی اظهار داشت: حدود 1.5 سال پیش و برای راه اندازی خانه دیجیتال در ابرکوه و بعد از بررسیهای لازم کانون فرهنگی مسجد امام حسین مناسب ترین گزینه در شهرستان معرفی شد.
100 متر سالن و 20 میلیون هزینه بدون استفاده
این فعال فرهنگی افزود: این مسجد نیز سالن مناسب و 100 متری خود را به امید فراهم شدن یک مکان فرهنگی مناسب در شهرستان در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داد.
عظیمی ادامه داد: بعد از همکاری ما حدود 20 میلیون تومان تجهیزات از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در این محل مستقر شد و ظاهرأ افتتاح شد ولی عملأ برای راهاندازی آن اقدامی نشد.
وی گفت: شخصی را که گزینه اداره ارشاد اسلامی ابرکوه بود برای راه اندازی این محل معرفی کردیم ولی فعالیت خانه دیجیتال ابرکوه به چند هفته محدود شد و بعد از آن تاکنون درب این محل قفل شده است.
عظیمی ادامه داد: در این مدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نه تنها برای راه اندازی این محل اقدامی نمی کند بلکه به ما هم اجازه فعالیت نمی دهند و در حالی که قبل از بحث راه اندازی خانه دیجیتال، در سالن فوق، فعالیتهای مختلف فرهنگی و ورزشی انجام می شد الان این امکان نیز از جوانان سلب شده است و حتی حاضر نیستند که محل را تخلیه و به خود ما بازگردانند.
سرمایههای ملی هدر می رود
این فرهنگی بازنشسته گفت: مکاتبات متعدد ما نیز در این زمینه حلال مشکل نبوده است و سوال این است که آیا شرط ادای وظیفه در سالی که وظیفه همگان حمایت از سرمایههای ملی است این است؟
وی ادامه داد: در این مسجد سالیانه حدود 5 میلیون تومان بابت کار فرهنگی هزینه می شود و این عزیزان با این کار خود، نه تنها کمکی به ما نکرده اند بلکه باعث هدررفت سرمایه های مردمی شده اند و متأسفیم که آقایان تنها به فکر ارائه آمار و ارقام هستند.
700 متر فضای فرهنگی در اختیار جوانان است
عظیمی با ذکر این مسئله که بعد از آن با توسعه مسجد فعالیتهای عمرانی خوبی به انجام رسید افزود: بعد از این اقدامات، 700 متر فضا به مسجد اضافه شد و محیطی آموزشی و همچنین یک سالن 100 متری برای فعالیت های فرهنگی ایجاد شد که سه سال پیش تکمیل شد و در اختیار خانه دیجیتال قرار گرفته است.
وی مخزن فرهنگی، سالن چند منظوره و کلاس درس را از جمله امکانات کانون فرهنگی مسجد امام حسین (ع) ذکر کرد و گفت: کتابخانه با 500 جلد کتاب شروع به فعالیت کرده است و اکنون با 14 هزار جلد کتاب و دو کتابدار و در دو شیفت صبح و عصر به علاقه مندان خدمت رسانی می کند و تا به حال 300 میلیون تومان از محل کمکهای مردمی در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی هزینه شده است.
فقط نام فرهنگ برای مسئولان آشناست
مسئول کانون فرهنگی مسجد امام حسین با اشاره به این که ساخت کتابخانه و ایجاد فضاهای فرهنگی بر عهده دولت است ادامه داد: با وجود این که مردم در این محل به صورت داوطلبانه در عرصه فرهنگ یاریرسان دولت شدهاند و سال گذشته بیش از هشت میلیون ریال به کلاسهای طرح اوقات فراغت تزریق کردهایم و با وجود این که هزینههای جاری مسجد نیز بالاست کانون مساجد نیز چندانی اعتنایی به ما ندارد.
وی با اظهار تأسف گفت: فقط نام فرهنگ را میبریم و در حالی که برای پیروزی در یک مسابقه فوتبال به هر ورزشکار 20 میلیون تومان پرداخت میکنیم توجهی به فرهنگ به عنوان زیر ساخت جامعه نداریم و مطمئن باشید که باید در مورد هزینه کرد بیت المال پاسخگوی خداوند و مردم باشیم.
چرا هزینه های ملی هرز می رود؟
با نگاهی به شرح وظائف مراکز دیجیتال و با کمترین اطلاعات میتوان دریافت که هر کدام از این شرح وظائف در صورت اجراء صحیح میتواند دردهای بسیاری را از جامعه فرهنگی که امروزه و به اذعان اقشار مختلف به سختی به بقاء خود ادامه می دهد درمان کند.
سوال بی پاسخ این است که به چه علت سرمایه چند ده میلیونی تجهیز این خانه دیجیتال و همچنین فضای مطلوب فرهنگی یک مسجد که از سرمایههای مردمی و ملی فراهم شده است این چنین بلا استفاده مانده است و نام گذاری ارزشی امسال با عنوان "حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی" تنها با برگزاری سمینارها و کنفرانسها اجرایی میشود یا این که عملأ باید در این راستا کوشید؟
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گزارش:رحیم میرعظیم
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