رحمت الهی بر مردم کرمانشاه می بارد/ قطرات باران پیام آور لطف خداوند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه از بارش باران در دو روز عرفه و عید قربان در استان کرمانشاه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

با تقویت سامانه ناپایدار و بارش زای حاکم بر جو منطقه، هوای استان کرمانشاه ازپنج شنبه چهارم مهر ماه سال جاری تا روز شنبه نیمه ابری، در بعضی ساعات توام با بارندگی و رعد و برق و گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی شده است.

بر پایه همین گزارش، بارش این سامانه که از امواج قبلی بیشتر خواهد بود در نواحی شمالی و نیمه شرقی استان نمود بیشتری داشته و احتمالا در برخی نقاط سبب آبگرفتگی معابر عمومی نیز خواهد شد.

هواشناسی کرمانشاه اعلام کرده: این شرایط ممکن است برای 24 ساعت آینده موقتا هوا را در نیمه غربی استان بویژه نواحی مرزی و گرمسیری کم و بیش غبارآلود کند.

در ادامه این گزارش آمده است، علاوه بر اینکه متوسط دما طی این مدت بطور محسوسی کاهش داشته، با عبور سامانه از روز یکشنبه هفتم مهر ماه سال جاری به بعد روند کاهش دمای شبانه هوا ادامه خواهد داشت.

