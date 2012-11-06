دکتر محمد فنایی اشکوری درمورد فرهنگ درست ترافیک و اینکه این فرهنگ به چه خصوصیاتی نیازدارد به خبرنگار مهر گفت: فرهنگ درست ترافیک، فرهنگی است که ما را با استفاده از وسایل نقلیه در سریعترین زمان و به راحتترین شیوه و کمهزینهترین طریق به مقصد برساند، بدون اینکه هزینه ناخواسته ای را به فرد یا جامعه تحمیل کند.
وی افزود: این فرهنگ علاوه بر اینکه مبتنی بر یک سری زیرساختهای اقتصادی و فنآورانه مثلاً کیفیت خوب جادهها و اتومبیلها است، بیش از هرچیزی مبتنی بر اخلاق و تربیت و قانون مداری است که حرف اصلی را در این زمینه میزند. یعنی آنچه که در اینجا حرف اول را میزند اخلاق انسانی و احترام به حقوق دیگران و التزام و تعهد به قانون است که باید در وجود افراد از کودکی از طریق آموزش صحیح نهادینه شود.
استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) درمورد آسیبهای خسارتبار فرهنگ نامناسب ترافیکی ما هم اظهارداشت: آسیبهای خسارتبار ترافیک نامناسب فراوان و ویرانگر است. مهمترین آسیب آن آسیب اخلاقی است. فرهنگ غلط رانندگی موجب ترویج بی فرهنگی و بی اخلاقی و ترویج تجاوز به حقوق دیگران میشود. کسی که در این حوزه، اخلاق و آداب را رعایت نمیکند و به وظایف خود و حقوق دیگران توجه نمیکند معلوم است که در عرصههای دیگر هم به این اصول بی اعتنا خواهد بود.
فنایی ادامه داد: بنابراین فرهنگ نادرست رانندگی خودش مروج و مشوق بد اخلاقی و بی فرهنگی است و به کسانی که تازه به این عرصه وارد میشوند آموزش میدهد که چگونه رانندگی کنند و در حین رانندگی با دیگران چطور برخورد کنند. این خسارت اخلاقی و فرهنگی ترافیک است که از سایر خسارت های آن کمتر نیست.
وی تصریح کرد: خسارت جانی از جمله فوت افراد و یا معلول شدن و یا مجروح شدن آنان از دیگر آسیب های دردناک ترافیک در تصادفات است. چه بسیار جانهای ارزشمندی که با سهلانگاری وبی توجهی در این راه قربانی می شوند. این خسارتی است که هیچ چیزی قابلیت جبران آن را ندارد. این خسارت از تلفات زلزله و جنگ هم بیشتر است. زیرا زلزله و جنگ هر روز رخ نمی دهند، ولی تلفات رانندگی هر روزه در جادهها و خیابانهای ما اتفاق میافتد. جدیدترین نمونه این ضایعه مصیبتبار مرگ جمع کثیری از دانش آموزان دختر بروجنی بود که دل ملت ایران را جریحه دارکرد.
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از خسارت های فرهنگ غلط رانندگی، خسارت مالی و اقتصادی است که از این تصادفات ناشی می شود و مشکلاتی را برای کشور و خانوادههای متوفی و معلول و مصدوم بوجود می آورد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد:از موارد دیگر آسیبهای ترافیک این است که سلامت روانی افراد در ترافیک به مخاطره میافتد و آرامش را از راننده و سرنشین و عابرین میگیرد. آلودگی صوتی و آلودگی هوا بر اثر استفاده از بوق زیاد و کلاچ و ترمزگرفتن زیاد و مصرف زیاد بنزین از دیگر پیامدهای منفی اقتصادی فرهنگ نادرست استفاده از اتومبیل است.
وی افزود: علاوه بر همه اینها، ترافیک نامناسب در چشم توریستها و یا هیئتهای سیاسی ، ورزشی و یا علمیای که به ایران سفر میکنند منظره منفی از مردم ایران نشان میدهد. زیرا ترافیک در جلوی چشم و منظر همگان است و نمیتوان آن را پنهان کرد.
فنایی یادآورشد: آیا این همه خسارتهای اقتصادی و فرهنگی بسیارترافیک نباید مدیران جامعه را به فکر تدبیری برای حل این معضل بیندازد؟
استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در مورد علت فرهنگی خشونتها و تصادفات مرگبار در ایران که کمتر در سطح جهان اتفاق میافتد هم تصریح کرد: نبود الزام بیرونی و ضمانت اجرای درونی قوانین از سوی رانندگان باعث میشود که حقوق دیگران را نادیده بگیریم. علاوه بر اینکه تبلیغات و آموزش در این زمینه کم است. اگر آن مقدار که در رسانه های ما برای تنقلات تبلیغ میشود برای نهادینه کردن فرهنگ عبور و مرور و ترافیک برای کودکان هزینه میشد قطعا وضعیت بهتری داشتیم.
این نویسنده در مورد اینکه چرا در بحث ترافیک مشکل داریم آیا این به ضعف اخلاقی شهروندان بر نمیگردد هم عنوان کرد: به ضعف اخلاقی شهروندان هم بر میگردد، ولی مهمتر از ضعف اخلاقی عدم الزام قوانین راهنمایی و رانندگی است. مردم ایران از نظر اخلاقی از مردم سایر نقاط جهان کمتر نیستند ولی در آن کشورها همه الزام به رعایت قانون دارند ولی در کشور ما تا موقعی که حادثهای رخ ندهد قانون گریزیها بررسی نمیشود و متخلف جریمه نمیشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته چندی است که درجادهها پلیس راهها در کنترل سرعت و نظارت بر رانندگان خوب عمل میکنند ولی در شهرها نه. بنابراین مشکل ترافیک به مشکل زیرساختها نداشتن اتومبیلها و راهها و پارکینگهای با کیفیت وعدم نظارت بر الزام قوانین بر میگردد. الزام و جدیت در اجرای قانون، فرهنگ و رفتار را هم تصحیح می کند. متاسفانه به رغم وقوع مکرر فجایع مرگبار هنوز شاهد عزم جدی در حل مسئله ترافیک و تصحیح فرهنگ رانندگی نیستیم.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه چگونه میشود فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را در مردم جا انداخت هم بیان کرد: مردم دنبال سهولت هستند؛ یعنی میخواهند زودتر و آسانتر و کم هزینهتر به مقصد برسند. اگر وسایل حمل و نقل عمومی کیفیت خوب داشته باشند و آرامش در آنها برقرار باشد، ازدحام نباشد، تمیز و نظیف باشند و وقتی که شخصی به آنها نیاز داشت در دسترس باشند، دیگر مردم دلیلی نمیبینند که از وسایل شخصی استفاده کنند و متحمل هزینه زیادی شوند. البته قیمت ارزان بنزین در ایران هم باعث حجم زیاد خودروهای تک سرنشین در خیابانها شده است.
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