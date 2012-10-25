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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

در مهرماه امسال/

اورژانس نیشابور به 77 بیمار قلبی خدمت‌رسانی کرد

اورژانس نیشابور به 77 بیمار قلبی خدمت‌رسانی کرد

نیشابور- خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: در مهرماه امسال اورژانس نیشابور به 77 بیمار قلبی خدمت‌رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کمال‌الدینی بیشترین تعداد ماموریت‌ تکنیسین‌های این مرکز در مهرماه سال جاری مربوط به بیماران قلبی به تعداد 77 نفر بوده است.

وی اظهار کرد: خدمات‌رسانی این مرکز به 877 نفر  مصدوم بوده که تعداد 364 نفر از این مصدومان تصادفی و 513 نفر غیر تصادفی بوده است.

وی بیان داشت: تعداد 611 نفر از مصدومان پس از معاینه و اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان‌های نیشابور منتقل شدند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدن اورژانس 115 نیشابور به محل حادثه، در ماموریت‌های شهری شش دقیقه و در ماموریت‌های جاده‌ای نه دقیقه بوده است.

کد مطلب 1728374

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