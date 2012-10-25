به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کمال‌الدینی بیشترین تعداد ماموریت‌ تکنیسین‌های این مرکز در مهرماه سال جاری مربوط به بیماران قلبی به تعداد 77 نفر بوده است.

وی اظهار کرد: خدمات‌رسانی این مرکز به 877 نفر مصدوم بوده که تعداد 364 نفر از این مصدومان تصادفی و 513 نفر غیر تصادفی بوده است.

وی بیان داشت: تعداد 611 نفر از مصدومان پس از معاینه و اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان‌های نیشابور منتقل شدند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدن اورژانس 115 نیشابور به محل حادثه، در ماموریت‌های شهری شش دقیقه و در ماموریت‌های جاده‌ای نه دقیقه بوده است.