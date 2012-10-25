به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان تیم فوتبال صبای قم از نتایج این تیم در چهار هفته اخیر لیگ برتر ابراز نارضایتی کرد و گفت: در بازی‌های اخیر خیلی ساده از حریفان گل می‌خوریم و به سختی گل می‌زنیم و در مجموع نتایج خوبی کسب نکرده‌ایم، بنابراین در مصاف با آلومینیوم هرمزگان باید بیشتر دقت کنیم.



مرتضی کاشی در خصوص بازی روز جمعه مقابل تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان افزود: در بندرعباس جدال سختی در پیش داریم، زیرا هر دو تیم برای برد به میدان می‌آیند و آلومینیوم هرمزگان نیز از امتیاز میزبانی خود استفاده خواهد کرد اما امیدوارم با تلاش بازیکنان به امتیاز لازم برسیم تا جزو مدعیان بالای رده‌بندی لیگ برتر باقی بمانیم.



معرفی داور مسابقه صبای قم و آلومینیوم هرمزگان



کمیته داوران فدراسیون فوتبال یکی از مطرح‌ترین داوران لیگ برتر را برای قضاوت مسابقه تیم‌های صبای قم و آلومینیوم هرمزگان برگزید.



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و آلومینیوم هرمزگان را با کمک علیرضا کهوری به عنوان کمک اول، محمد توماری به عنوان کمک دوم و سیدمهدی سیدعلی به عنوان داور چهارم قضاوت خواهد کرد، ضمن اینکه مسئولیت نظارت بر این دیدار مهم و سرنوشت ساز را سعید صدیقی بر عهده خواهد داشت.



در دیداری حساس از روز دوم هفته سیزدهم دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مسابقه صبای قم و استیل آذین تهران از ساعت 18 عصر جمعه پنجم آبان ماه در ورزشگاه 10 هزار نفری خلیج فارس بندر عباس برگزار می‌شود.



مرفاوی برای پنجمین بار در لیگ دوازدهم روی نیمکت صبا



عبدالصمد مرفاوی پس از دو بازی خارج از خانه و دو بازی خانگی، برای پنجمین بار در لیگ دوازدهم تیمش را هدایت می‌کند.



صبای قم برای اینکه به روند ناکامی خود خاتمه دهد، چاره‌ای جز شکست تیم آلومینیوم هرمزگان ندارد اما حریف هم که با تساوی‌های معروف خود در لیگ برتر پیش می‌رفت هفته قبل توانست در خارج از خانه دست به کار بزرگی زده و تیم میزبان خود یعنی ذوب آهن اصفهان را کشست بدهد، مطمئنا برای کسب سه امتیاز به میدان خواهد آمد زیرا میثاقیان با تجربه تیمش را به نوعی متحول کرده است و این موضوع موجب حساسیت بازی عصر جمعه می‌شود.



تلاش صبای قم برای جبران ناکامی در چهار هفته اخیر



صبای قم مقابل آلومینیوم هرمزگان در دیدار عصر فردا انگیزه‌های متفاوتی دارد که یکی از آنها تلاش برای جبران ناکامی در چهار بازی اخیر خود است.



صبای قم در آخرین بازی خانگی خود پیش از مصاف فردا با آلومینیوم هرمزگان، در هفته دوازدهم نیم فصل نخست لیگ برتر میزبان تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود که در پایان با نتیجه یک بر یک مقابل میهمان خود تن به تساوی داد.



صبای قم در هفته هم نیز در خانه میزبان تیم فوتبال داماش گیلان بود که مقابل این تیم نیز با نیتجه تساوی سه بر سه متوقف شد و آخرین بار که در لیگ موفق به کسب امتیاز شده است به دیدار هفته هشتم برابر تیم گهر شهرداری دورود باز می‌گردد که با یک گل پیروز شد.



صبای قم در دو بازی خارج از خانه اخیر خود نیز در هفته دوازدهم در تهران میهمان تیم فوتبال استقلال تهران بود که با یک گل تن به شکست داد و در هفته نهم نیز در تهران میهمان تیم فوتبال نفت تهران بود که این بازی را نیز با یک گل باخت.



صبای قم به دنبال پنجمین پیروزی در لیگ دوازدهم



تیم فوتبال صبای قم در بازی مقابل آلومینیوم هرمزگان به دنبال کسب پنجمین پیروزی در بازی‌های این فصل لیگ برتر است.

صبای قم پیش از این تیم‌های پیکان تهران، ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس تهران و گهر شهرداری دورود را شکست داده است که در این چهار بازی دو پیروزی را در خانه و دو برد را نیز در دیدارهای خارج از خانه کسب کرده است.

