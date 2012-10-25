تغییر محیط، منبع رشد و شکل گیری هویت است

مرتضی امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه انسان‌ها در زندگی تغییراتی را تجربه می کنند مهم این است که انسان بتواند خود را با این تغییرات انطباق دهد و تغییر محیط در دوران دانشجویی برای تحصیل و همچنین تغییر محیط برای شغل جدید نیز شامل این مورد هستند.

وی افزود: یکی از علایم اضطراب اختلال سازش نام دارد و دیده می شود که بیشتر مشکل دانشجویان نیز در بدو ورود به دانشگاه از همین اختلال سازش ناشی می شود.

امیدیان ادامه داد: هر نوع تغییر در زندگی مانند ورود به یک مکان شغلی یا تحصیلی جدید همراه با تغییرات زیادی است چرا که با محیط اجتماعی تازه فضای دوستی هم متفاوت شده و اثر بیشتری ر در فرد دارد.

وی گفت: نباید با تغییر مخالفت کرد بلکه باید به شیوه صحیح به سازگاری با آن موقعیت رسید و خود را در برابر استرس ناشی از تغییر ایمن ساخت.

وی افزود: تغییر منبع رشد و اجتناب ناپذیر است و چون در موقعیت تغییر یافته سازگاری افزایش میابد استقلال در فرد شکل میگیرد و فرد به درجه بالاتری از رشد می رسد که این خود یک نوع ایمن سازی در مقابل استرس است.

امیدیان بیان داشت:هر نوع تغییر مثبت و منفی در فرد تنش روانی را ایجاد می کند که اگر به شیوه صحیح حل شود تجربه مفید و سازنده ای است و در صورتی درست با آن برخورد نشود مشکلاتی از جمله افسردگی و اضطراب را در بر دارد.

وی گفت: تغییرات ایجاد شده در زندگی هر فرد می تواند موجبات شکل گیری هویت او را نیز فراهم کند و یکی از باورهای غلط شخصی کمال گرایی است که می تواند مانع رشد انسان شود چرا که فرد با کوچکترین شکست دست از تلاش بر می دارد که این موضوع در کودکی شکل می گیرد.

این روانشانس بیان کرد: یک باور غلط دیگر تعمیم نابجا است که معمولا زمانی به سراغ فرد می آید که دچار ناکامی می شود.

وی یک باورغلط دیگر را باور شخصی سازی دانست و افزود: باور غلط شخصی سازی مانع از موفقیت فرد می شود و در این باور غلط فرد هر نوع تذکر و تنبیه را متوجه خود می داند بنابراین برخورد با پدیده های جدید در زندگی نیازمند واقع بینی است و برخورد هیجان مدار و بیقراری مشکلی را حل نمی کند بلکه باید به دنبال ریشه یابی و شناخت صحیح از موضوع باشیم و خود را با شرایط جدید به گونه ای مطلوب سازگار کنیم.